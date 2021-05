Google I/O 2021 livestream: volg hier alle onthullingen

Om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat vanavond Google I/O 2021 van start. De ontwikkelaarsconferentie is dé plek waar Google zijn plannen op hardware- en softwaregebied onthult. Volg hier de livestream.

Google I/O 2021 livestream: zo kijk je vanavond mee

Google I/O ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis, maar dit jaar is de ontwikkelaarsconferentie gewoon weer aanwezig. Het grootse evenement vindt volledig online plaats en is nu voor iedereen gratis toegankelijk. Het event wordt vanavond afgetrapt met een keynote van ongeveer twee uur, waarin Google allerlei aankondigingen doet. Zo krijgen we de nieuwste Android-software te zien, maar nog veel meer.

We houden je op Android Planet natuurlijk op de hoogte van de belangrijkste onthullingen. De redactie zit vanavond dan ook klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Via de livestream hierboven kun je meekijken en de Google-keynote zelf volgen. Omdat de stream op YouTube staat, kun je ‘m makkelijk op al je apparaten starten.

Wat we verwachten van Google I/O

Tijdens Google I/O is altijd een grote rol weggelegd voor de nieuwste Android-versie. Dit jaar is dat Android 12. De gloednieuwe versie van het mobiele besturingssysteem is de afgelopen maanden flink getest en vanavond laat Google alle nieuwe features, verbeteringen en andere functies zien. Ook horen we misschien wat de releasedatum van Android 12 is, en we verwachten dat vandaag sowieso een openbare testversie verschijnt.

Daarnaast krijgen we waarschijnlijk meer te horen over Wear OS, de software van Google voor smartwatches. De geruchten gaan dat de zoekgigant Wear OS volledig op de schop gooit en voorziet van heel veel nieuwe features. Verder toont Google bijna altijd nieuwe functies voor de Google Assistent en apps als Gmail, Google Foto’s en Drive.

Maar ook op hardwaregebied heeft Google vaak genoeg te melden. Volgens geruchten ziet vanavond de Google Pixel 5a het levenslicht, de opvolger van de Pixel 4a. Deze betaalbare smartphone beschikt over uitstekende camera’s en draait op de nieuwste software. Mogelijk krijgen we het toestel eindelijk te zien, met de adviesprijs en releasedatum.

