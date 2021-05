Google I/O 2021 round-up: de 4 belangrijkste aankondigingen

Google heeft zijn softwareplannen voor 2021 uit de doeken gedaan: de Google I/O 2021 keynote ligt achter ons. Hoog tijd om al het nieuws op een rijtje te zetten in deze round-up.

Google I/O 2021 round-up: Alle aankondigingen

Google I/O 2021 zit erop, maar als je de keynote gemist hebt, ben je bij deze round-up aan het goede adres. In rap tempo nemen we de belangrijkste aankondigingen met je door, van de onthulling van Android 12 tot de grote upgrade die Wear OS ondergaat.

Handig: Google Foto’s krijgt optie om kiekjes af te schermen

Google Foto’s, de foto’s-app die standaard op Android-telefoons staat, krijgt er een handige functie bij. Het wordt straks mogelijk om specifieke afbeeldingen in een map te stoppen en te vergrendelen. Google kondigde deze feature aan tijdens de I/O 2021-conferentie, waar het al zijn plannen op softwaregebied bekendmaakt. De functie heet ‘Locked Folder’ en werkt simpel. In Google Foto’s verschijnt een optie om foto’s in een vergrendelde map te plaatsen. Deze kiekjes blijven privé en kun je afschermen met een wachtwoord. Het is ook mogelijk om de ontgrendelingsmethode van je smartphone te gebruiken, zoals je vingerafdruk.

Google heeft een forse update voor haar kaartendienst aangekondigd. Live View komt naar plaatsen in Google Maps en ook kun je straks op de kaart zien hoe druk het is. Google kondigde de update aan tijdens I/O, haar jaarlijkse bijeenkomst die ditmaal compleet digitaal plaatsvond. Het bedrijf gaat meerdere populaire apps in de komende periode updaten, waaronder Foto’s en Maps. Hieronder hebben we de belangrijkste vernieuwingen van Maps voor je verzameld.

Dit is Android 12: de belangrijkste vernieuwingen op een rij

Tijdens Google I/O 2021 is Android 12 aan het grote publiek getoond. Daardoor weten we nu welke vernieuwingen de Android-versie met zich meebrengt. We bespreken de belangrijkste verbeteringen met je. Een groot gedeelte van Google I/O 2021 staat in het teken van Android 12. De nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem introduceert grote verbeteringen en is later dit jaar officieel te downloaden. De grote Android-update werd de afgelopen maanden uitgebreid getest en vanavond vertelde de zoekgigant alles over de nieuwe features van Android 12.

Google werkt samen met Samsung aan wat het bedrijf de grootste update voor Wear OS ooit noemt. Dit is er nieuw in Wear OS 2021. Niet alleen Android krijgt een flinke update, maar ook Wear OS gaat op de schop. Google noemt het de grootste update voor zijn besturingssysteem voor smartwatches ooit. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Samsung. Voorheen gebruikte Samsung zijn eigen besturingssysteem Tizen voor zijn smartwatches, maar het bedrijf gaat nu ook Wear OS gebruiken op de nieuwe Samsung Galaxy Watch. “We brengen de beste mogelijkheden van de Galaxy Watch samen met Google op een enkel platform”, stelt een topman van Samsung tijdens de Google I/O 2021-presentatie.

