Google I/O 2021 gemist? Kijk de volledige keynote hier terug

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat deze week Google I/O 2021 plaatsvond. Heb je de presentatie, waarin bijvoorbeeld Android 12 werd getoond, niet kunnen volgen? Met deze video’s kun je alles rustig terugkijken.

Google I/O 2021 terugkijken

Nadat Google vorig jaar besloot om de I/O-conferentie te schrappen vanwege het coronavirus, keerde het ontwikkelaarsevent deze week weer terug. De zoekgigant vertelde tijdens een uitgebreide presentatie alles over zijn softwareplannen voor de komende tijd. Zo werd Android 12 uit de doeken gedaan, de nieuwste Android-versie met een groots herontwerp. Maar ook Wear OS, Google Maps en Google Foto’s kregen toffe updates.

Via de YouTube-video kun je de gehele presentatie nog eens kijken. Het event duurde ongeveer twee uur. Heb je niet zo veel tijd en kijk je liever een samenvatting? Check dan de video van website The Verge (zie hieronder), waarin je in een kwartiertje helemaal wordt bijgepraat. Ook kun je natuurlijk onze round-up van Google I/O 2021 lezen.

Veel Android-fans keken natuurlijk uit naar de aankondiging van Android 12, dat later dit jaar officieel verschijnt. En niet zonder reden, want de Android-versie introduceert een heleboel nieuwe features. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe ‘Material You‘-design en het Privacy Dashboard. De Android 12-bèta is nu beschikbaar, zodat ook jij de nieuwe features alvast kan proberen.

