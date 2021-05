Het grootste jaarlijkse evenement van Google, I/O, staat weer voor de deur. Dit zijn onze verwachtingen voor Google I/O 2021.

Onze Google I/O 2021 verwachtingen

Terwijl Apple tegenwoordig bijna om de paar maanden een evenement lijkt te hebben, pakt Google het meer bescheiden aan. In mei is er elk jaar Google I/O, een ontwikkelaarsconferentie met een focus op software. Tijdens een persconferentie toont het bedrijf dan alle updates die er voor Android-gebruikers aan komen.

Ook wordt steeds vaker nieuwe hardware getoond, maar de meeste hardware-onthullingen worden bewaard voor het Made by Google-evenement later in het jaar. Dit jaar staat Google-ceo Sundar Pichai op 18 mei om 19:00 uur virtueel klaar om de Google I/O 2021-keynote te starten. Wat kunnen we zoal verwachten? Dat zetten op een rijtje.

1. Android 12

De hoofdrol is tijdens Google I/O altijd weggelegd voor de nieuwste grote update voor Android. Dit jaar is dat Android 12. Waarschijnlijk lanceert Google tijdens I/O 2021 de eerste publieke bètaversie van Android 12. Er zijn al Developer Previews beschikbaar van de update, maar deze eerste bèta is veilig voor het grote publiek. Vorig jaar werd de eerste bèta voor Android 11 exclusief voor Pixel-toestellen uitgebracht, dus er is een kans dat Google dit jaar dezelfde strategie kiest.

2. Google Pixel 5a

Over Pixel-toestellen gesproken: tijdens I/O 2021 is er een grote kans dat de Google Pixel 5a wordt onthuld. Deze a-toestellen zijn wat meer budgetvriendelijk, met een tragere processor en iets minder mogelijkheden voor de camera. De Pixel 5a is dan gebaseerd op de Pixel 5.

Het is wel mogelijk dat het toestel – net zoals zijn voorganger – pas in de zomer komt en de kans is helemaal groot dat het toestel niet in Nederland wordt uitgebracht. Lees ondertussen alvast onze Google Pixel 5 review.

3. Google Pixel Buds A

De nieuwe Pixel Buds van Google zijn al gelekt, dus de kans is heel groot dat Google deze nieuwe draadloze oordopjes tijdens I/O 2021 lanceert. De Google Pixel Buds A maken gebruik van de Fast Pair-koppelingstechniek, waardoor ze razendsnel verbinding maken met je smartphone.

Mogelijk hebben deze Buds geen bediening op de dopjes zelf. Ook zou er geen notificatielampje in het doosje zitten. Daar staat tegenover dat de dopjes waarschijnlijk goedkoper zijn dan de huidige Pixel Buds.

4. Nieuwe producten voor je slimme huis

Google heeft al bevestigd dat we nieuwe producten voor het slimme huis gaan zien tijdens I/O 2021. Welke producten dat zijn is nog niet duidelijk. De kans is groot dat Google zijn Nest-producten verder uitbreidt, zoals een nieuwe speaker, nieuwe camera of deurbel. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er een volledig nieuwe categorie producten worden toegevoegd.

5. Nieuwe mogelijkheden voor de Google Assistent

De Google Assistent is belangrijk voor Google en tijdens I/O kregen we de afgelopen jaren te horen wat voor nieuwe functies de spraakassistent krijgt. Dat is nu ongetwijfeld weer het geval. Het is vervolgens wel afwachten hoe lang het duurt tot deze functies naar de Nederlandse versie van de Google Assistent worden uitgerold.

Google I/O is de plek om updates voor alle veelgebruikte Google-apps aan te kondigen. Denk aan nieuwe functies voor Foto’s, Maps, Agenda, Gmail, Chrome en meer. Deze updates zijn voor alle gebruikers, dus daar kunnen we ook in Nederland van genieten.

7. Stadia-aankondigingen

Gamestreamingdienst Stadia is niet helemaal wat Google ervan had verwacht. Het bedrijf heeft eerder dit jaar bekendgemaakt geen eigen Stadia-games meer te maken. Toch blijft Stadia bestaan en we verwachten tijdens Google I/O aankondigingen over de toekomst van de dienst, zoals nieuwe platformen, games en functies.

8. Google en Fitbit

Google heeft de overname van Fitbit eerder dit jaar afgerond. De kans is groot dat we daar meer over horen tijdens I/O 2021. We verwachten geen nieuwe producten, want Fitbit heeft nog maar net de nieuwe Fitbit Luxe onthuld. Wat we wel verwachten is dat Google meer laat zien rond de plannen met Fitbit OS, of hoe Fitbit geïntegreerd wordt in het Google-ecosysteem.

9. Whitechapel

Het meest onzekere, maar ook meest spannende is een mogelijke onthulling van Whitechapel. Geruchten over een eerste eigen Google-chip onder deze naam gaan al een tijdje en I/O 2021 is een logische plek voor de onthulling, omdat het een ontwikkelaarsconferentie is. Deze ontwikkelaars moeten natuurlijk aan de slag met de processor. Deze chip kan in de toekomst voor zowel Pixel-smartphones als Chromebooks worden gebruikt.

Google I/O 2021 kijken

Ben je ook benieuwd of deze verwachtingen uitkomen? Kijk dan op 18 mei om 19:00 mee tijdens de livestream. Of volg alle nieuwtjes op Android Planet. Dat kan ook door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.