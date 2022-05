Google I/O 2022 round-up: deze aankondigingen deed Google

Google I/O 2022 zit erop. In twee uur tijd deed het bedrijf haar software- en hardwareplannen voor komend jaar uit de doeken. In deze Google I/O 2022-round up zetten we alle aankondigingen op een rijtje.

Google I/O 2022 round-up

I/O is Googles jaarlijkse bijeenkomst voor ontwikkelaars. Vanouds is het evenement gericht op softwaremakers, maar regelmatig zitten er ook genoeg interessante nieuwtjes voor het grote publiek bij. Deze bespreken we hieronder in vogelvlucht.

We beginnen met de grote ster van de show. Android 13 is de logische opvolger van Android 12 en komt later dit jaar uit, waarschijnlijk in augustus of september. De Pixel-telefoons, die Google zelf maakt, krijgen de update op dat moment direct.

Android 13 is vooral een verfijnde versie van zijn voorganger. Het Material You-design wordt onder meer verfijnder: je kunt app-iconen laten meekleuren met het thema dat jij op je smartphone gebruikt. Een ander speerpunt van Android 13 is privacy en beveiliging. Je kunt apps bijvoorbeeld toegang geven tot bepaalde mediatypen.

Verder heeft Google de Pixel 6a officieel aangekondigd. Deze smartphone lijkt qua design op zijn duurdere broers, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Hij heeft bijvoorbeeld het kenmerkende camera-eiland op de achterkant gekopieerd.

De Google Pixel 6a heeft een 6,2 inch-scherm, twee camera’s achterop en draait op Googles zelfgemaakte Tensor-chip. Hij kost 449 dollar (459 euro in Duitsland) en komt niet officieel in Nederland uit. Te zijner tijd kun je het toestel waarschijnlijk wel via grijze import naar ons kikkerlandje halen.

Google gaf tijdens de I/O-keynote ook een voorproefje van de Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro. De aankomende vlaggenschepen verschijnen deze herfst en krijgen een nieuw ontwerp. Met name de horizontale ‘camerastreep’ op de achterkant gaat op de schop. Google kondigt de Pixel 7 (Pro) op een later moment nog officieel aan.

We sluiten af met verrassingen, want Google liet ook de langverwachte Pixel Watch zien. Googles eerste smartwatch heeft een strak, rond ontwerp en zit boordevol functies om je gezondheid in de gaten te houden.

De Pixel Watch verschijnt later dit jaar gelijktijdig met de Pixel 7-serie. Googles slimme horloge komt niet officieel naar Nederland. We weten niet hoe duur de Pixel Watch wordt.

De laatste verrassing is dat Google volgend jaar een tablet uitbrengt. Deze mysterieuze gadget heeft nog geen naam, dus voorlopig houden we het op Pixel Tablet. Het bedrijf maakte geen enkele specificatie bekend, dus zit er niets anders op dan geduld hebben.

