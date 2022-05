Google I/O 2022: deze 6 dingen gaan we (waarschijnlijk) zien

Het grootste Google-evenement van het jaar staat weer voor de deur. Men laat hier niet alleen de nieuwste Android-versie zien, maar waarschijnlijk ook meerdere producten. Dit zijn onze verwachtingen voor Google I/O 2022.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onze verwachtingen voor Google I/O 2022

Mei is een speciale maand voor Google. Het gigantische techbedrijf organiseert dan namelijk altijd Google I/O. Deze conferentie is bedoeld voor ontwikkelaars van apps, games en andere software, maar heeft ook genoeg interessants om het lijf voor het grote publiek. Wat we zoal kunnen verwachten, lees je hieronder. Dit zijn de verwachtingen voor Google I/O 2022.

1. Android 13

We trappen af met de grote ster van de show: Android 13. Dat Google de opvolger van Android 12 (uit 2021) tijdens I/O 2022 presenteert is geen verwachting, maar een feit. De eerste testversie voor het grote publiek is zelfs al beschikbaar. Daarmee houdt Google een andere tijdlijn aan dan de jaren ervoor, waarbij zo’n versie steevast pas later werd uitgebracht.

2. Google Pixel 6a

Verder gaan er geruchten dat Google tijdens I/O 2022 een nieuwe telefoon gaat presenteren. De Google Pixel 6a was afgelopen maanden regelmatig onderwerp van speculaties en moet de Google Pixel 5a opvolgen. Dit toestel kwam alleen officieel uit in Japan en de Verenigde Staten.

Qua design schijnt de Pixel 6a op de ‘gewone’ Pixel 6 en Pixel 6 Pro te lijken. Omdat dit toestel betaalbaarder moet worden, zou hij wel inleveren op cameragebied. Volgens geruchten krijgt de Pixel 6a daarom dezelfde camera als de Pixel 5 (uit 2020).

3. Pixel Watch

We horen al jaren geruchten over de Pixel Watch, maar tot nog toe bracht Google geen eigen smartwatch uit.

Volgens telecominsider Jon Prosser komt daar verandering in. Prosser claimt dat de Pixel Watch tijdens I/O 2022 onthuld wordt. De slimme gadget schijnt op Wear OS-versie 3.1 te draaien en een rond, traditioneel horloge-ontwerp te hebben.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Wear OS

Over Wear OS gesproken: we verwachten dat Google tijdens I/O 2022 meerdere nieuwe functies voor haar horlogesoftware aankondigt. Dat deed het bedrijf vorig jaar ook.

Het wordt met name interessant als de hierboven besproken Google Pixel Watch daadwerkelijk wordt aangekondigd. Waarschijnlijk brengt Google dan ook direct wat exclusieve Wear OS-functies naar het horloge (zoals ook bij Pixel-telefoons gebeurt).

5. Nieuwe Nest Hub

Of ‘ie al tijdens I/O 2022 wordt aangekondigd weten we niet zeker, maar het lijkt erop dat Google achter de schermen aan een nieuwe Nest Hub werkt.

De slimme speaker schijnt een verwijderbaar scherm te krijgen. Zo kun je het apparaat tegelijk als een soort tablet gebruiken en er bijvoorbeeld mee rondlopen in huis.

6. Google Pixel Fold

Nog minder zeker zijn we over de aankondiging van de Pixel Fold (ook Pixel Notepad genoemd).

In de wandelgangen horen we dat Google werkt aan een opvouwbare smartphone, maar veel details ontbreken nog. Heel veel meer dan een korte teaser gaat Google dan ook waarschijnlijk niet laten zien tijdens I/O 2022.

Zelf meekijken

Google I/O 2022 vindt plaats op 11 en 12 mei. Het evenement vindt zoals voorgaande edities grotendeels online plaats, al zijn er ook fysieke ontmoetingen.

Het voordeel van deze ‘online first’-strategie is dat je alles heel makkelijk vanuit huis kunt volgen. De keynote, waarin de belangrijkste aankondigingen worden gedaan, is te zijner tijd via een YouTube-livestream te kijken.

Wil je niets missen van deze Google I/O? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android Planet-app. Wij houden je in aanloop naar het evenement op de hoogte van alle geruchten en praten je achteraf bij over de belangrijkste aankondigingen.

Het laatste nieuws over Google: