Zet maar in de agenda: Google I/O 2023 vindt plaats op 10 mei

Google heeft de datum voor zijn ontwikkelaarsconferentie Google I/O 2023 bekendgemaakt. Op 10 mei doet het bedrijf zijn nieuwe plannen op software- en hardwaregebied uit de doeken.

Datum Google I/O 2023 bekend

Google I/O 2023 heeft een datum: op 10 mei houdt Google zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Die vindt traditiegetrouw plaats in het Shoreline Amphitheatre in Mountain View, Californië. Net als vorig jaar zal het publiek dat lijfelijk aanwezig is beperkt zijn. De rest van de wereld kan via gratis livestreams meekijken naar de keynotes tijdens de conferentie.

Het evenement begint met een toespraak van Google-ceo Sundar Pichai, gevolgd door technische sessies voor ontwikkelaars. Het grote publiek kijkt echter vooral uit naar details over Android 14. Google zal de volgende versie van het besturingssysteem tijdens de conferentie waarschijnlijk uitgebreid bespreken.

Daarnaast kondigt Google tijdens I/O 2023 ook nieuwe hardware aan. Zo presenteert men vermoedelijk de Google Pixel 7a, het nieuwe betaalbare toestel van de zoekgigant. Daarnaast krijgt de langverwachte Google Pixel Tablet mogelijk een releasedatum.

Kleine tipjes van de sluier over de vouwbare Pixel Fold of Pixel 8 (Pro) behoren ook tot de mogelijkheden. Tijdens Google I/O 2022 liet Google namelijk de Pixel 7 en Pixel 7 Pro alvast zien, terwijl die pas maanden later uitkwamen.

Google werkt aan AI-toepassingen

Volgens geruchten zal Google daarnaast nieuwe AI-toepassingen onthullen tijdens I/O 2023. Zo zou de zoekgigant gebruikers van Pixel-smartphones straks hun eigen wallpaper laten maken. Mogelijk werkt de zoekgigant aan een concurrent van DALL-E, waarmee je afbeeldingen kunt creëren op basis van simpele beschrijvingen. Daarnaast verwachten we nieuws te horen over Google Bard, dat de concurrentie aan moet gaan met taalmodel ChatGPT.

