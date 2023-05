Google I/O 2023: Googles kunstmatige intelligentie is saai maar wel toegankelijk

Tijdens Google I/O 2023 was Android grotendeels afwezig, want alles ging over kunstmatige intelligentie. Helaas loopt Google inmiddels achter de feiten aan.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google I/O 2023 opinie: AI, ai, ai

Wat is Android ook alweer? Google lijkt het vergeten te zijn tijdens Google I/O 2023. Gelukkig werden de Google Pixel Fold, Pixel 7a en de nieuwe Pixel Tablet nog getoond, want voor de rest ging de presentatie volledig over kunstmatige intelligentie. Als je een shotje had genomen voor elke keer dat iemand op het podium ‘AI’ zei, had je het nog geen vijf minuten volgehouden.

Google wilde namelijk laten zien dat het bedrijf nog steeds de plek is voor indrukwekkende en praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie, maar dat doel kwam niet goed uit de verf. Het is knap hoe Google zoiets spannends als de huidige vooruitgang rond AI zo saai kan maken.

Dat komt deels omdat het bijzonder suf is om mensen op een podium bezig te zien met spreadsheets, powerpoint-presentaties en zoekopdrachten over walvissen. Maar ook, omdat we de meeste dingen al kunnen doen met de talloze AI-tools die bestaan.

Van leider naar volger

Jarenlang was Google I/O de plek om geïnspireerd te raken over de cutting edge van kunstmatige intelligentie. Tijdens de presentatie in 2017 kondigde ceo Sundar Pichai aan dat Google voortaan een ‘AI first’ bedrijf was en elk jaar wist Google ons te verrassen met dingen die je elders niet zag.

Het afgelopen jaar heeft de wereld Google razendsnel ingehaald, waardoor het bedrijf in plaats van een leider op dit vlak een volger is geworden. Google bleef tijdens de presentatie er maar op hameren dat dit komt doordat de focus ligt op ‘verantwoordelijk’ gebruik van deze technologie.

Het is alsof iedereen vol plezier met scharen rondrent en Google iets later met een kindvriendelijke schaar op de markt komt die een stuk minder scherp is. Het is veiliger, maar ook minder leuk en minder praktisch.

Daarnaast blijft een groot probleem van Google dat deze tools niet direct beschikbaar worden gemaakt. We moeten maar afwachten wanneer we deze vernieuwingen zelf kunnen gebruiken. We wachten bijvoorbeeld nog steeds op het moment dat de Google Assistent voor ons telefoontjes gaat plegen. Die toffe nieuwe Google Maps-functie waarbij je je route in alle details kunt bekijken? Die hoef je de komende jaren ook echt niet in jouw stad te verwachten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruiksgemak

Daarnaast gaat de ontwikkeling van deze technologie zo snel, dat het niet te voorspellen is wat we allemaal kunnen zodra we de Google-producten eindelijk zelf mogen gebruiken.

Maar is dat belangrijk? Het grote voordeel van Google is dat deze dingen zonder gedoe werken in de producten die je al gebruikt, zoals Gmail, Zoeken en Sheets. Je hoeft geen plugins te installeren met mogelijk malware er in of met API’s aan de slag. Dat is voor jou als Android Planet-lezer waarschijnlijk gesneden koek, maar het merendeel van de mensen snapt daar echt helemaal niets van.

Als presentatie was Google I/O 2023 dus saai vergeleken met wat er al allemaal gebeurt op de wilde markt van kunstmatige intelligentie. Maar, door de toegankelijkheid is er een kans dat Google toch de plek is waar veel mensen voor het eerst kennis maken met deze technologie en het ook blijven gebruiken. Al lijkt Microsoft diezelfde strategie te volgen met iets meer lef (volgens Google: minder verantwoordelijkheid), dus de AI-race is in volle gang.

Alle aankondigingen van Google I/O 2023

Als je nog even alle aankondigingen wil nalezen, van de nieuwe hardware tot de vernieuwingen rond kunstmatige intelligentie, check dan onze Google I/O 2023 round-up.