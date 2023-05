Google I/O 2023 round-up: alle aankondigingen op een rij

Het grote Google-event is voorbij en in deze Google I/O 2023 round-up zetten we alles wat gepresenteerd is nog even netjes voor je op een rij. Van Android 14 tot twee nieuwe smartphones én een nieuwe tablet…

Google I/O 2023 round-up

De Google I/O 2023 is voorbij en gaat inmiddels niet alleen meer over software zoals jaren geleden het geval was. Google heeft weer van alles gepresenteerd en in dit overzicht vind je alle aankondigingen bij elkaar.

Android 14 geeft je ook meer opties om de software te personaliseren. Material You wordt uitgebreider, waardoor je ook je homescreen helemaal eigen kan maken. Zo geef je de klok een ander lettertype en zet je ‘m op een andere plek. Ook kun je straks je eigen wallpaper maken met emoji en andere icoontjes.



Het is in de nieuwe Android-versie ook mogelijk om de knopjes op het vergrendelscherm aan te passen. Daar vind je normaliter snelkoppelingen naar de Camera- en Wallet-app. Google liet verder de nieuwe WhatsApp-app voor smartwatches zien.

De Google Pixel 7a is gepresenteerd en is op heel wat vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo werkt het scherm wat soepeler en zien we dezelfde processor als in de normale Pixel 7 en 7 Pro. Ook kan het toestel draadloos worden opgeladen. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ‘ie een stuk duurder is dan de Pixel 6a: 509 euro.

Hij komt op de markt in één variant met 8GB RAM en 128GB interne opslag en je hebt keuze uit een viertal kleuren. Het toestel is per direct te koop en natuurlijk verschijnt binnenkort de uitgebreide review op Android Planet!

De Pixel Tablet komt ook naar Nederland en verschijnt hier eind juni op de markt. Het apparaat beschikt over een groot scherm met prima resolutie, maar de ververssnelheid van 60Hz is wel aan de magere kant. Hij is uitgerust met de Tensor G2-chip van de Pixel 7-serie en wordt geleverd met een dockingstation.

Daarin is een speaker verwerkt en dankzij pogo-pins kun je de tablet opladen. Dat kan natuurlijk ook via de usb c-aansluiting. Een extra dockingstation is ook los te koop, handig voor bijvoorbeeld je thuiskantoor, slaapkamer of keuken. Voor 679 euro koop je vanaf eind juni de variant met 128GB intern geheugen. De 256GB-versie kost 779 euro en een los dockingstation gaat voor 149 euro over de toonbank.

Ook de Google Pixel Fold zag het levenslicht, maar deze vouwbare smartphone van de zoekgigant wordt niet uitgebracht in de Benelux. Heb je er toch interesse in, dan kun je het beste uitwijken naar Duitsland. De vanafprijs is niet mals met 1899 euro. Het toestel beschikt over twee amoled-schermen en is de dunste foldable tot nu toe.

Hij is uitgerust met geavanceerde hardware en in totaal vijf camera’s. Het kenmerkende design van de Pixel 6- en 7-serie is ook bij dit toestel te zien. Zo valt de camerabalk op de achterzijde natuurlijk direct op. Met de verschillende camera’s maak je normale kiekjes, foto’s in een wijdere hoek of met maximaal vijf keer optische zoom.

