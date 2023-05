Google I/O 2023: dit zijn onze 7 verwachtingen

Woensdag 10 mei is het tijd voor Google I/O 2023, waar weer van alles gepresenteerd wordt. Maar wat laat Google precies zien? Dit zijn onze verwachtingen op een rijtje.

Verwachtingen voor Google I/O 2023

Mei is al jaren dé maand waarin Google I/O plaatsvindt. Oorspronkelijk is het een ‘ontwikkelaarsconferentie’ voor ontwikkelaars van apps, games en andere software. Inmiddels staat het evenement echter ook bekend om de presentatie van nieuwe diensten én hardware. Maar wat heeft Google dit jaar voor ons in petto? Tijd om onze voorspellingen voor I/O 2023 te verzamelen.

1. Android 14

Het is tijd voor een nieuwe versie van het bekende besturingssysteem voor smartphones, tablets en meer. We hebben het natuurlijk over Android 14! We krijgen tijdens I/O ongetwijfeld alles te horen over de nieuwe functies, met daarbij uitgebreide demo’s.

Net als bij de release van Android 13 kun je zelfs nu al aan de slag met de nieuwe software, alhoewel we dat nog niet aanraden. Het gaat om testversies, waarbij nog veel problemen aanwezig zijn. Nog even geduld dus, want dan volgen er stabielere versies om te gebruiken.

2. Google Pixel 7a

Google heeft al onthuld dat het tijdens I/O 2023 meerdere nieuwe smartphones presenteert. De eerste is de Google Pixel 7a, als betaalbaarder alternatief voor de huidige Pixel 7 en 7 Pro.

Het toestel krijgt hetzelfde uiterlijk en volgens geruchten een beter scherm, scherpere camera’s en ondersteuning voor draadloos opladen. Dat zal vast en zeker ook een hoger prijskaartje opleveren dan de Pixel 6a, die vorig jaar verscheen voor 459 euro.

3. Eerste toestel met vouwbaar scherm

Er gaan al lange tijd geruchten over een opvouwbare Google-smartphone als alternatief voor onder andere de Samsung Galaxy Z Fold 4. Eerder deze week toonde het bedrijf zelf officiële afbeeldingen van deze Pixel Fold, die op de markt lijkt te komen in twee kleuren.

We weten echter nog niet of en wanneer de Fold precies verschijnt. Verdere details zoals prijzen, specificaties en speciale functies krijgen we vermoedelijk op I/O te horen.

4. Wear OS-update

Misschien licht Google wel een tipje van de sluier op over nieuwe functies van Wear OS 4. We verwachten later dit jaar een update voor het besturingssysteem voor smartwatches. We hopen vooral dat er optimalisaties worden doorgevoerd om de accuduur te verbeteren. Horloges met Wear OS lopen namelijk relatief snel leeg en dat blijft erg vervelend.

5. Pixel Tablet

Onlangs verscheen al een hele berg informatie over de nieuwe tablet van Google. Het bedrijf lijkt tijdens I/O 2023 de Pixel Tablet te gaan onthullen. Die is op te laden via een speciaal dockingstation, waar je ‘m zo in- en uit kunt klikken.

Het apparaat is uitgerust met snelle hardware en krijgt een scherm van bijna 11 inch, om zo te genieten van films of het spelen van games. Ook lijkt het erop alsof het dockingstation een extra speaker heeft. Al met al genoeg om naar uit te kijken dus.

6. Nest Locator Tag

Een handige gadget die we misschien ook te zien krijgen, is de zogeheten Nest Locator Tag. Met dit kleine apparaatje gaat de fabrikant de strijd aan met de AirTag van Apple en de Galaxy SmartTag van Samsung. Je hangt ‘m bijvoorbeeld aan je sleutelbos of stopt ‘m in je tas, zodat je die vervolgens altijd makkelijk en snel kunt terugvinden als je ‘m kwijt bent.

7. Sneak peek Google Pixel 8-serie?

Wel of niet? Dat is natuurlijk de vraag, maar misschien krijgen we al een schim te zien van de aankomende Pixel 8-toestellen. Die verwachten we later dit jaar (waarschijnlijk in oktober) en vorig jaar toonde Google op I/O ook alvast een sneak peek voor de Pixel 7 (Pro).

Android Planet houdt alles voor je in de gaten

Google I/O 2023 vindt plaats op 10 mei en is online te volgen. Zo kun je zelf gewoon meekijken met een handige livestream. Benieuwd naar al het nieuws? Houd Android Planet morgenavond dan goed in de gaten, want we doen verslag van alle aankondigingen.

