Google I/O 2026 livestream: volg hier alle aankondigingen

Vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat Google I/O 2026 van start. Wil je de presentatie volgen? Dat doe je met deze livestream!

Het is bijna zover: vanavond om 19.00 uur gaat Google I/O 2026 van start. Tijdens een uitgebreide presentatie laat Google zijn plannen op softwaregebied voor het komende jaar zien. I/O 2026 is vooral gericht op ontwikkelaars, maar ook voor consumenten interessant.

De presentatie kijken is heel eenvoudig. Via de livestream op YouTube hierboven volg je alle aankondigingen op je smartphone, tablet of televisie. We denken dat Google het vooral over nieuwe functies voor Gemini gaat hebben, maar misschien heeft de zoekgigant nog een verrassing voor ons in petto.

Mogelijk vertelt Google meer over een slimme bril met Android XR, al is hier niet veel over bekend.

Android 17 is al onthuld

Waarschijnlijk wordt er minder tijd besteed aan Android. Niet zo gek, want een week geleden organiseerde Google al The Android Show. Tijdens deze vooraf opgenomen keynote kregen we voor het eerst Android 17 te zien.

De nieuwste Android-update brengt interessante verbeteringen met zich mee, zoals Screen Reactions, Pause Point, nieuwe emoji en Gemini Intelligence. Google onthulde ook dat Android Auto een flinke opfrisbeurt krijgt met nieuwe functies.

Google introduceerde verder de opvolger van de Chromebook: de Googlebook. Deze laptops zijn speciaal ontworpen voor Gemini Intelligence en hebben bijvoorbeeld een bijzondere cursor. Als jij het pijltje schudt, komt Gemini tevoorschijn om je met zaken te helpen.