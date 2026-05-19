Dit is het belangrijkste nieuws van Google I/O 2026

Tijdens Google I/O 2026 onthulde Google zijn plannen voor de komende periode, met veel Gemini en andere leuke verrassingen. Dit nieuws moet je weten.

Na de aparte Android Show vorige week, stond Google dinsdag op het podium om nieuws te delen over zijn andere producten. We zetten de belangrijkste aankondigingen voor je op een rijtje.

Gemini 3.5 Flash

Dit is het nieuwste Gemini-model dat je onder andere in de Gemini-app tegen zult komen. Gemini 3.5 Flash is op praktisch alle vlakken beter dan Gemini 3.1 Pro. Over een maand volgt Gemini 3.5 Pro.

De Gemini-app wordt ook aangepakt. Zo wordt Daily Brief toegevoegd, met elke ochtend een persoonlijke samenvatting van je afspraken, e-mails en meer. Ook is het design vernieuwd, met meer animaties en kleuren. Reacties zien er ook niet langer meer uit als een lap tekst, maar zijn aantrekkelijk opgemaakt.

Gemini is later dit jaar ook op meer plekken te vinden. Met Ask YouTube kun je vragen stellen over informatie in YouTube-video’s zodat je ze niet zelf meer hoeft te kijken. Met Docs Live praat je over je documenten zoals je met Gemini Live doet. Zo kun je vragen stellen over de inhoud van je docs, maar ook nieuwe teksten genereren.

Gemini Spark, Android Halo en Gemini Omni

Gemini Spark is een persoonlijke AI-assistent die informatie gebruikt van je chats, e-mails, documenten en meer om agentische opdrachten te voltooien. Je kunt verschillende opdrachten tegelijk geven en die naast elkaar laten lopen. Op Android 17 is Android Halo de plek waar dit soort agents wonen. Android Halo komt later dit jaar uit en werkt naast Gemini Spark ook samen met andere agents.

Gemini Omni is een nieuw AI-model voor het maken van video’s. Omni moet werelden echt snappen, waardoor gegenereerde realiteiten beter kloppen. Via een gesprek kun je de gegenereerde video bewerken, of een video die je met je smartphone hebt gemaakt aanpassen. Uiteindelijk moet Omni alle soorten output kunnen creëren van alle soorten input, dus ook een afbeelding van een stuk audio of een video van een foto. Omni is vanaf vandaag beschikbaar in de Gemini-app.

Nieuwe brillen

In samenwerking met brillenmerken Gentle Monster en Warby Parker komen er nieuwe brillen uit van Google en Samsung, draaiend op Android XR. Dit lijken op normale brillen, maar geven je toegang tot Gemini die reageert als je “Hey Google” zegt of aan de zijkant tikt.

De brillen hebben wel camera’s, maar geen scherm. Resultaten kun je naast audio ook in de Gemini-app bekijken. De brillen komen komende herfst uit en werken ook met iOS-apparaten.

Nieuwe zoekbalk

Zoeken op Google verandert vanaf vandaag. Niet langer wordt je zoekopdracht via autocomplete aangevuld, maar maakt AI suggesties. Ook kun je niet alleen met tekst zoeken, maar ook met bijvoorbeeld een foto. Daarnaast komen er AI-agents naar Zoeken voor complexe zoekopdrachten, en kan Zoeken binnenkort zelfs apps maken zoals een reisgids met interessante locaties.

AI-abonnementen goedkoper

Google maakt zijn AI-abonnementen goedkoper. Nieuw is een versie van Google AI Ultra die 99,99 euro per maand kost. Daarnaast is de duurste versie van AI Ultra (met hogere limieten) gezakt in prijs naar 219,99 euro per maand. Met zo’n abonnement kun je binnenkort onder andere Google Pics gebruiken, een nieuwe manier om via AI foto’s te bewerken.

