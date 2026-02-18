Google I/O 2026 op 19 mei: dit zijn de verwachtingen

Google I/O 2026 vindt dit jaar plaats op 19 en 20 mei. Tijdens de ontwikkelaarsconferentie onthult de zoekgigant zijn softwareplannen voor het komende jaar.

Google I/O 2026 komt eraan

Het belangrijke ontwikkelaarsevenement van Google komt er weer aan. Het bedrijf maakt bekend dat I/O 2026 dit jaar plaatsvindt op 19 en 20 mei. Het event begint op 19 mei om 19.00 uur Nederlandse tijd, waarbij Google hoogstwaarschijnlijk aftrapt met een grote keynote.

Tijdens de presentatie toont Google zijn belangrijkste vernieuwingen op softwaregebied, van AI tot Gemini en Android. We krijgen dan de nieuwe functies te zien die in de toekomst op Android-telefoons te gebruiken zijn. Mogelijk krijgen we tijdens Google I/O 2026 ook nieuwe hardware te zien.

De keynote van Google is zoals ieder jaar online te volgen via een livestream. Ook de redactie van Android Planet zit op 19 mei klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Naast de keynote vinden er ook vraag- en antwoordsessies plaats tijdens Google I/O, die interessant zijn voor ontwikkelaars en techliefhebbers.

Wat kunnen we verwachten?

We verwachten dat we tijdens Google I/O 2026 meer te zien krijgen over Android 17, dat later dit jaar uitgebracht wordt. Ook is er natuurlijk een belangrijke rol weggelegd voor AI-assistent Gemini, Chrome, Google Workspace en de cloudtoepassingen van Google. Alles komt tijdens de keynote in hoog tempo voorbij.

Over mogelijke nieuwe hardware is nog weinig bekend. De Pixel 10a krijgen we sowieso niet te zien tijdens I/O 2026, want deze smartphone ziet vandaag al het levenslicht. Google deelde eerder dat de Pixel 10a vanaf 18 februari te bestellen is, maar alle specificaties en verbeteringen zijn nog niet onthuld.

Het is de moeite waard om 19 mei in je agenda te zetten. Kun je die dag de presentatie niet volgen? Dan lees je natuurlijk ook alles op Android Planet!