Chrome-incognito niet écht incognito: Google past disclaimer aan

Google heeft niet duidelijk gecommuniceerd hoe privé de incognitomodus van Chrome is. De techgigant betaalt daarom een flinke boete en past de online disclaimer aan. Lees hier hoe het zit.

Google Chrome incognito niet zo privé als je denkt

De incognitomodus van Google Chrome voorkomt dat onder meer jouw browsegeschiedenis wordt opgeslagen. Hierdoor kun je privé internetten, zonder dat gebruikers van het zelfde apparaat je zoekgeschiedenis zullen zien. Open je de incognitomodus, dan verschijnt de volgende disclaimer:

Uit een rechtzaak die loopt sinds 2016, blijkt dat Google hiermee de gebruiker te weinig waarschuwt van het feit dat niet alle gegevens privé blijven. Je internetprovider, school of werkgever en ook de websites die je bezoekt hebben nog toegang tot bepaalde cookies en andere data.

Google heeft daarom ingestemd met het betalen van een compensatiebedrag van 5 miljard dollar en past de disclaimer bij het openen van de incognitomodus aan. Hierbij leggen ze meer nadruk op het feit dat websites, providers en meer je data nog kunnen inzien, maar gebruikers van het lokale apparaat niet.

Google incognitomodus inschakelen doe je zo

Het idee achter de incognitomodus van Google Chrome is simpel. Zodra je deze functie aanzet, houdt de browser niet langer bij welke sites je bezoekt. Dit is ideaal voor guilty pleasures, of bijvoorbeeld bij het kopen van vliegtickets. Op die manier wordt de prijs bij ieder bezoek niet opgevoerd aan de hand van cookies.

Doe dit om de incognitomodus in te schakelen: open de Google Chrome-app op je smartphone of tablet, tik rechts van de zoekbalk op de drie puntjes en kies ‘Nieuw incognitotabblad’. De disclaimer verschijnt nu in beeld en je kunt ‘privé’ gaan surfen op het web. Onduidelijk? Bekijk dan onze video hieronder.

