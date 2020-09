Google-kerkhof 2020: in deze projecten zag Google geen toekomst meer

Google heeft het geld, de mensen en de capaciteit om allerlei nieuwe projecten te starten. Die combinatie van factoren betekent echter niet dat elke nieuwe app, service of apparaat waaraan wordt gewerkt een succes wordt. In dit artikel check je uit welke toffe projecten inmiddels de stekker is getrokken.

Google-kerkhof 2020: elk project is toch een succes?

Dat zou je misschien denken, want Google behoort tot de grootste techreuzen van de wereld. Daardoor biedt het bedrijf, als ze er uiteraard iets in zien, veel facetten om een succes te maken van een project. Het budget is in theorie eindeloos, er werken duizenden slimme mensen bij de zoekgigant en overal te wereld zijn er testcentra en laboratoria te vinden om van alles te onderzoeken.

Sundar Pichai, CEO Google

Deze maand is de rode draad op Android Planet de toekomst van Android. Uiteraard blikken we vooruit op wat die toekomst gaat brengen, maar terugkijken in het verleden is ook leuk. Je verwacht het misschien niet, maar ook Google trekt regelmatig (abrupt) de stekker uit een project.

Daarbij kan het gaan om een dienst, applicatie of hardware waaraan werd gewerkt. Er zijn verschillende websites die dit precies bijhouden, waaronder Killed by Google. De meest bekende projecten, waar Google toch geen heil meer in zag, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Diensten en applicaties

Google heeft in het verleden tientallen diensten en apps uitgebracht, waar later toch de stekker uit werd getrokken. Voor veel van die diensten zijn ook losse apps uitgebracht, daarom hebben we deze twee categorieën samengevoegd. In random volgorde hebben we verschillende van deze projecten die niet meer bestaan op een rij gezet en uitgelicht.

1. Google Inbox

Google Inbox was een experimentele mail-applicatie, welke naast Gmail bestond. De app was te gebruiken van 2015 tot 2019, totdat de stekker eruit werd getrokken. In Inbox werden experimentele functies getest, voordat ze naar de Gmail-app werden gebracht.

2. Androidify

De afgelopen jaren kon je via Androidify een avatar van jezelf maken met allerlei persoonlijke kenmerken. Leuk toch om te zien hoe jij eruit zou zien als echt Androidpoppetje. Volgens Google niet, want na 9 jaar werd de stekker er eerder dit jaar uitgetrokken.

3. Google HangOuts

Later dit jaar is het bekende Google HangOuts niet meer te gebruiken, na zo’n acht jaar op de markt geweest te zijn. Via HangOuts kon je op allerlei manieren met elkaar communiceren. Dat werkte via de apps of een website, maar chatten, voip’en en videogesprekken houden via HangOuts is er vanaf december 2020 niet meer bij.

Apps om te communiceren zijn niet het sterkste punt van Google, want Allo was ook zo’n dienst die inmiddels niet meer bestaat. Ook is de stekker uit YouTube Messages getrokken, waarmee je elkaar privéberichten kon sturen. Daarnaast is er ook nog Google Talk, die zijn plaats eerder al moest afstaan aan Google HangOuts.

4. Google Play Music

Ja, Google Play Music is nu ook nog te gebruiken, maar over enkele maanden is dat niet meer het geval. Waarschijnlijk komt dat door de grote overlap met andere muziek-apps van de fabrikant. Het komt erop neer dat YouTube Music de volle aandacht krijgt van Google, waardoor Play Muziek het veld moet ruimen. Kwestie van overstappen dus of misschien toch op zoek naar een andere app om muziek af te spelen.

5. Google+

Google+ is inmiddels een jaar geleden volledig stopgezet. Het was zo’n 8 jaar oud en was simpel gezegd een sociaal netwerk net zoals Facebook. Het was een plek waar mensen met dezelfde interesses bij elkaar kwamen. Toch bleven de bezoekersaantallen achter en ook dit project werd stopgezet.

6. Google Trips

Ook Google Trips verdient een plekje in deze lijst, want met die app kon je aankomende vakanties tot in detail plannen. In welk hotel ging je slapen, welke bezienswaardigheid was de moeite waard om te bezoeken en waar ging je onderweg eten. Trips was volgens Google niet meer nodig met de steeds uitgebreide opties van onder andere Google Maps, enigszins logisch.

7. Picasa

Meerdere fotodiensten naast elkaar aanhouden was volgens Google niet handig. In 2016 werd Picasa dan ook stopgezet, want de techreus wilde zich alleen nog maar richten op Google Foto’s. Die dienst krijgt regelmatig updates, maar Google kennende kan dat altijd nog wijzigen. Fingers crossed dus, dat we dat nog jaren kunnen blijven gebruiken!

8. Gmail Notifier

Snel zien wanneer je een mailtje had kon jarenlang met Gmail Notifier. De kleine app nestelde zich in je taakbalk van je computer en gaf een melding als je een mailtje kreeg. Gebruikmaken van deze handige functie kon van 2005 tot en met 2014, totdat Google de stekker eruit trok. Er zijn allerlei alternatieven te downloaden van andere partijen, maar voor veel mensen komt er nog steeds niks in de buurt van de eigen Notifier van Google zelf.

Hardware

Naast allerlei diensten, apps en services staat Google natuurlijk ook bekend om de hardware van het bedrijf. Verschillende projecten in die categorie zijn de afgelopen jaren ook volledig stopgezet. Vijf van die producten hebben we hieronder uitgelicht, ook weer in random volgorde.

1. Google Daydream

Google Daydream zou het simpele en betaalbare virtual reality-platform moeten worden van het bedrijf. Het werkte met bepaalde Androidsmartphones, die je in een headset kon schuiven. Zo werden het scherm en de processorkracht gebruikt voor virtual reality-avonturen. Het project was zo’n drie jaar oud, maar in 2019 werd het volledig stopgezet.

2. Project Ara

In 2013 werd bekend dat Google werkte aan modulaire smartphones. Daardoor kon je upgraden naar een nieuwe camera, processor of meer geheugen bijprikken. Het project had veel potentie en heeft jarenlang bestaan. In 2016 vond Google het klaarblijkelijk genoeg en Project Ara werd de das omgedaan.

3. Google Nexus

Inmiddels kun je terecht bij de Google Pixel-smartphones van het bedrijf, maar jaren geleden was dat wel anders. Van 2010 tot en met 2016 kocht je een smartphone met de Google Nexus-stempel. Dat betekende snelle updates, goede hardware en een prima verhouding tussen prijs en prestaties. Leuk was dat Google elke ronde andere fabrikanten koos om die toestellen te produceren, waaronder LG met de Nexus 5X en Huawei met de Nexus 6P.

4. Chromecast Audio

chromecast audio

Een speciale Chromecast om muziek naartoe te streamen bestond tot 2019 in de vorm van de Chromecast Audio. Voor veel audioliefhebbers een ideaal apparaatje. Inmiddels zijn er officieel alleen nog maar ‘normale’ Chromecasts verkrijgbaar. Binnenkort wordt trouwens een nieuwe Chromecast verwacht, voorzien van Android TV en geleverd met een afstandsbediening.

5. Google Play Editions

Geen Nexus- of Pixel-telefoon, maar een toestel van een andere fabrikant dan Google, maar wel met een volledige cleane versie van Android? In 2013 verschenen er mondjesmaat van zulke toestellen, onder de naam: Google Play Editions. Helaas was dat geen lang leven beschoren, want daar werd al snel mee gestopt.

Welke app, diens of service van Google mis jij?

Kun jij je vinden in bovenstaande lijstjes of mis jij nog elke dag een bepaalde dienst of product van Google? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. Interesse in wat voor projecten Google nog meer heeft stopgezet? Check dan de website van Killed by Google, de link vind je onder dit artikel.

