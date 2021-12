Google kondigt Android 12 Go edition aan: sneller startende apps en langere accuduur

Google heeft Android 12 Go edition aangekondigd, een nieuwe versie van het besturingssyteem voor minder krachtige smartphones. Dankzij Android 12 Go starten apps 30 procent sneller op. Ook gaat de accuduur er volgens Google op vooruit.

Android 12 Go edition aangekondigd

Eerder dit jaar kondigde Google al Android 12 aan. Nu is het de beurt aan de Go edition, een aangepaste versie die bedoeld is voor goedkopere telefoons. Die zijn vaak niet goed in staat om de volledige versie van het besturingssysteem te draaien.

Dankzij Android 12 Go edition starten apps op deze categorie smartphones straks tot 30 procent sneller op dan met Android 11 Go. Je hoeft dus minder lang te wachten voor je een berichtje kunt sturen. Ook de animaties zouden vloeiender worden.

Daarnaast belooft Google een betere accuduur. Apps die je langere tijd niet gebruikt worden automatisch in een soort winterslaap gebracht. Daardoor gebruiken ze minder energie. Ook nemen ze minder ruimte in. Dat is erg handig, want goedkopere telefoons beschikken vaak over een beperkte opslag.

Verder voegt Google een aantal intelligentie functies toe. Zo kun je het nieuws laten voorlezen en is het mogelijk om websites automatisch te vertalen. Ook wordt het eenvoudiger om apps te delen met andere smartphones en kun je je telefoon makkelijker uitlenen aan iemand anders. Met de nieuwe Go edition kun je namelijk gastprofielen aanmaken op het thuisscherm.

Meer privacy-functies

Tenslotte brengt Google ook een aantal nieuwe privacy-functies naar Android 12 Go edition. Op het privacy dashboard zie je straks direct welke apps toegang vragen tot je locatie of bijvoorbeeld de microfoon. Je kunt deze permissies indien gewenst direct intrekken.

Daarnaast is het ook mogelijk om de toegang te beperken. Denk hierbij aan je favoriete weer-app. Je kunt instellen dat deze wel ongeveer mag weten waar je bent, maar niet de exacte straat te zien krijgt. Dat heeft immers weinig invloed op de voorspelling.

De eerste smartphones met Android 12 Go edition verschijnen volgens Google in 2022.

