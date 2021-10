Google kondigt Android 12L aan: speciaal voor vouwtelefoons en tablets

Google heeft Android 12L aangekondigd. Android 12L is een aangepaste Android-versie voor vouwtelefoons, tablets en Chrome OS.

Android 12L maakt efficiënt gebruik van grote schermen

Opvouwbare smartphones worden steeds populairder en ook Android-tablets zijn volop in gebruik. Google beseft zich dit maar al te goed en komt begin 2022 met een nieuwe, aangepaste versie van het besturingssysteem: Android 12L. Het huidige Android 12 werkt prima op grote schermen, maar biedt geen extra functionaliteit. Daar komt met Android 12L verandering in.

De verbeteringen in Android 12L zijn direct op het startscherm zichtbaar. In de software staat een interface met twee kolommen centraal. Het grote scherm wordt als het ware ‘in tweeën gedeeld’. Hierdoor worden bijvoorbeeld de instellingen en notificaties in het dropdown-paneel naast elkaar weergegeven.

Ook in de instellingen-app is de nieuwe interface duidelijk zichtbaar. De hoofdinstellingen staan permanent aan de linkerkant, terwijl de sub-instellingen aan de rechterkant staan. Op het vergrendelscherm staat de tijd links en de notificaties rechts. Dit geldt nogmaals alleen voor grote, vouwbare schermen – zoals het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Multitasken wordt makkelijker dankzij takenbalk

Google richt zich met Android 12L naast het opvullen van grote schermen ook op het verbeteren van multitasken. Zo is er de nieuwe takenbalk, die het wisselen tussen verschillende apps een stuk makkelijker maakt. Ook is het nu mogelijk om twee applicaties naast elkaar te gebruiken. Het lijkt hierdoor bijna alsof je twee smartphones aan elkaar plakt.

Android 12L wordt ‘begin 2022 op de volgende generatie vouwtelefoons’ beschikbaar, aldus Google. De fabrikant werkt met andere smartphonemakers samen om de software spoedig naar nieuwe toestellen te brengen. We moeten dus nog even geduld hebben.

