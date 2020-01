Google wil regels voor kunstmatige intelligentie: dit is waarom

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie zijn mooie toepassingen mogelijk. Maar er liggen ook gevaren op de loer, erkent ook Sundar Pichai, CEO van Google. Hij steunt een tijdelijk verbod op gezichtsherkenning.

Kunstmatige intelligentie bij Google

Het is geen geheim dat Google druk bezig is met het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Het zet de technologie in voor het voeren van natuurlijk gesprekken met bijvoorbeeld Google Assistent of Duplex. Daarnaast gebruikt het de technologie om foto’s van de smartphone-camera te verbeteren. Maar het ontwikkelt ook toepassingen om bijvoorbeeld kankercellen op te sporen.

‘Kunstmatige intelligentie is te belangrijk’

Tijdens een gesprek op het podium van de Europese denktank Bruegel in Brussel maakt Pichai zich hard voor meer regelgeving. “Kunstmatige intelligentie is te belangrijk om niet te reguleren.” Pichai haalt daarbij de uitvinding van de auto aan, waarbij strenge regulering het aantal verkeersongelukken beperkt. Zonder deze regels zou de schade van auto’s nauwelijks meer opwegen tegen de voordelen.

In een eerder interview vergeleek Pichai kunstmatige intelligentie met vuur: net zo onmisbaar, maar ook met verwoestende krachten. Goed voorbeeld van dat laatste zijn deepfakes. Niet van echt te onderscheiden video’s die aan de hand van kunstmatige intelligentie bewerkt zijn. Gevreesd wordt dat deze een rol gaan spelen om nepnieuws te verspreiden.

Ook gezichtsherkenning kan, in verkeerde handen, een gevaarlijk wapen zijn. Momenteel is er veel te doen over de relatief onbekende app Clearview AI. Daarmee kun je foto’s van elk gezicht koppelen aan alle beschikbare online informatie over die persoon. Momenteel wordt het gebruikt door verschillende Amerikaanse instanties waaronder de FBI, maar mogelijk is de app binnenkort voor iedereen beschikbaar.

Gezichtsherkenning niet publiek beschikbaar

De Europese Commissie werkt daarom aan een tijdelijk verbod op gebruik van gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Zo kan het de gevaren in kaart brengen. Google steunt dit verbod, aldus Pichai. “We realiseren ons dat gezichtsherkenning grote risico’s met zich meebrengt. (…) Het is daarom belangrijk dat overheden dit reguleren. Hoe eerder hoe beter.”

De gezichtsherkenning die Google heeft ontwikkeld wordt bijvoorbeeld toegepast in de app Google Foto’s. De technologie die daarachter zit, is door Google bewust niet vrijgegeven, zegt Pichai. “Gezichtsherkenning heeft positieve toepassingen, maar het is belangrijk dat overheden eerst de koers uitstippelen.”

Om aan de goede kant van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te blijven, publiceerde Google al in 2018 een zevental principes voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Zo geloven ze dat de technologie meerwaarde moet hebben voor de maatschappij, moet voorkomen dat vooroordelen bevestigt worden en belangrijke privacy-principes volgt.

Google’s richtlijnen voor kunstmatige intelligentie

Ook belooft Google dat het geen schadelijke technologie ontwikkelt, zoals:

Kunstmatige intelligentie die mogelijk schade kan aanbrengen. Daarbij wordt streng gekeken of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Wapens en andere technologie die gebruikt wordt om mensen te verwonden. Google benadrukt wel dat het blijft samenwerken met het leger voor andere toepassingen zoals bijvoorbeeld cybersecurity en opleidingen; Surveillancetoepassingen die internationaal geaccepteerde normen overschrijden; producten waarvan het doel niet strookt met de internationale mensenrechten.

Maar deze richtlijnen alleen zijn niet voldoende, erkent Pichai in Brussel. Daarom wil hij dat overheden het gebruik van kunstmatige intelligentie in goede banen leiden. Binnenkort presenteert de Europese Commissie een pakket aan regels voor het gebruik dit soort technologieën. Daarin wordt onder andere het tijdelijke verbod op gezichtsherkenning vastgelegd.

Elke toepassing eigen regels

Pichai zou wel graag zien dat de regels ‘per nieuwe toepassing’ worden opgesteld of aangepast. Hij zou daarbij het liefst beginnen met gezondheidszorg: “Dit is een gebied met veel risico’s, maar waar kunstmatige intelligentie ook veel voordelen kan bieden.” De regels hier moeten anders zijn dan die voor kunstmatige intelligentie voor zelfrijdende auto’s.”

Critici vrezen dat de richtlijnen en regels de ontwikkeling van nieuwe toepassingen in Europa vertraagt, terwijl dit in de VS en China makkelijker en sneller kan. Pichai wil daar niet aan: “Internationale samenwerking is belangrijk om een wereldwijde standaard te ontwikkelen. Bedrijven zoals de onze kunnen niet zomaar nieuwe technologie maken en dan de markt laten bepalen hoe deze wordt gebruikt.”

