Geen fysiek evenement, maar ook digitaal zat de vaart er flink in. Google kondigde tijdens het Launch Night In-evenement meerdere nieuwe producten aan, waaronder de Pixel 5-smartphone, een nieuwe Chromecast en Nest Audio-speaker. In deze round-up zetten we alle aankondigingen op een rij.

Google Launch Night In round-up: dit zijn de aankondigingen

In krap een half uur tijd kondigde Google vanavond meerdere nieuwe producten aan. Grote verrassingen zaten er niet tussen, want vrijwel alle informatie was op voorhand al gelekt. In deze round-up zetten we alle Google-aankondigingen op een rij.

1. Google Pixel 5: opvolger van Pixel 4 aangekondigd

Dé ster van de avond was de Google Pixel 5, de opvolger van de Pixel 4. De nieuwe telefoon is geen vlaggenschip, maar past meer in het middensegment. De hardware is daarom iets minder indrukwekkend, maar dat zorgt er wel voor dat de Pixel 5 een stuk betaalbaarder is.

Het nieuwe Google-toestel heeft een fors scherm, twee camera’s achter (met daarbij een vingerafdrukscanner) én kan overweg met 5G. Officieel is de Google Pixel 5 niet in Nederland verkrijgbaar, maar via grijze import kun je er hoogstwaarschijnlijk ‘gewoon’ eentje in huis halen.

2. Google Pixel 4a 5G: de Pixel 4a, maar dan beter

Google heeft een nieuwe en betere versie van de Pixel 4a aangekondigd. De Google Pixel 4a 5G kan, zoals je op basis van de naam mag verwachten, overweg met 5G-internet. De opvolger van 4G is al in Nederland verkrijgbaar en rolt de komende jaren breder uit. Verder heeft het toestel een dubbele camera achterop. Het toestel is officieel niet in Nederland verkrijgbaar.

3. Nieuwe Chromecast met afstandsbediening

De Chromecast is nog steeds razend populair en het is daarom niet meer dan logisch dat Google een nieuwe versie in de winkels legt. Althans, in de Verenigde Staten. De nieuwe Chromecast, die officieel door het leven gaat als Chromecast met Google TV, wordt namelijk pas later dit jaar breder verkrijgbaar.

De dongle wordt voor het eerst inclusief afstandsbediening geleverd. Hiermee kun je onder meer shows pauzeren en hervatten, direct Netflix opstarten of via de ingebouwde Google Assistent mee praten. Het apparaatje gaat in de VS 49,99 dollar kosten. Een Nederlandse adviesprijs is nog niet bekend.

4. Nest Audio: dit is de opvolger van de Google Home

Google heeft een opvolger voor de Google Home aangekondigd. De Nest Audio heeft rijker en voller geluid, een fris design met afgeronde hoeken, kan uiteraard overweg met de Google Assistent én is goedkoper dan zijn voorganger. De slimme speaker kost 99,99 euro en is per direct te bestellen. De Nest Audio wordt vanaf 15 oktober uitgeleverd.

