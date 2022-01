Belangrijkste functie Android Auto verdwenen na update

Google Maps is na een update voor Android Auto onvindbaar in het slimme besturingssyteem voor auto’s. Lees hier meer over de verdwenen app.

Android Auto: Google Maps niet meer beschikbaar?

Sinds de update van Android Auto 7.2 is het voor sommige mensen onmogelijk om Google Maps te openen. De navigatie-app is op veel systemen, die draaien op Android Auto, verdwenen na de update.

De populaire app om de route te zoeken of om onderweg je ontbijt te scoren, is op je telefoon los nog wel te openen, maar ontbreekt op het scherm van je dashboard. Ook via Google Assistent kun je Maps niet starten. Gebruikers laten weten dat ze een melding krijgen dat ‘de applicatie niet beschikbaar is’. Verschillende berichten op supportforums van Google melden dit probleem.

Oplossingen Android Auto voor verdwenen Google Maps

Is Maps ook bij jou niet meer beschikbaar? Laat dat even wete in de reacties onder dit artikel. Wel zijn er verschillende oplossingen die je kunt proberen om dit probleem te verhelpen. Ten eerste raden we je natuurlijk aan om nog even te wachten met de update naar de nieuwe versie van Android Auto 7.2, totdat Google dit probleem verholpen heeft.

De Android Auto-afdeling van de techgigant heeft de kwestie erkent en is naar oplossingen aan het zoeken. Mocht je de update al hebben geïnstalleerd, dan is het een optie om Waze te downloaden en gebruiken. Deze navigatie-app werkt ook met Google Maps. Een ander fijn alternatief is bijvoorbeeld Sygic.

Ben je tijdens deze bug toch op zoek naar de beste bakker in de stad of de sterkste kop koffie? Ontkoppel dan je apparaat van Android Auto en open Google Maps even op je telefoon. Let wel op dat je jouw smartphone in een telefoonhouder voor je auto plaatst om zo veilig mogelijk de weg op te gaan.

Meer over Android Auto

Google Maps is een van de belangrijkste functies in Android Auto. Dit besturingssysteem voor de nieuwste wagens is de link tussen het mediascherm van jouw dashboard en jouw Android-smartphone. De apps draaien op de laatstgenoemde, waardoor ze sneller up-to-date kunnen worden gehouden.

Naast Google Maps is het mogelijk om eenvoudig nummers af te spelen via de autospeakers met Spotify of YouTube Music, krijg je meldingen van je volgende afspraak in Google Agenda op je dashboard of kunnen berichten van WhatsApp voorgelezen worden door de digitale assistent.

Sinds 2015 bestaan er auto’s die Android Auto ondersteunen, maar sinds 2021 is de software ook officieel te gebruiken in Nederland. Heb je een smartphone die draait op Android 10 of hoger? Dan heb je Android Auto standaard op je telefoon staan. Mocht je een oudere versie hebben en ook gebruik willen maken van de software, dan kan je de app ook los downloaden en installeren.

