Google Maps op Android Auto krijgt handige snelheidsmeter

Wie in de auto navigeert met Google Maps, is gewend aan het verschijnen van een snelheidslimiet. Momenteel werkt Google ook aan het tonen van de maximumsnelheid als er geen bestemming is gekozen.

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Recente problemen in Google Maps

Onlangs is een discussie ontstaan op Reddit over problemen in de Google Maps-app voor Android Auto. Zo zou de snelheidsmeter niet meer voor iedereen zichtbaar zijn. Gelukkig werd de bug snel gesignaleerd door een medewerker van Google. Het Android Auto-team is daarom druk bezig om het verdwijnen van de snelheidsmeter te onderzoeken. Het lijkt niet te gaan om een bewuste verwijdering van de functie.

Snelheidslimieten in Google Maps werden al in 2019 geïntroduceerd, waardoor we eigenlijk niet beter weten dan dat deze informatie tijdens een rit te zien is. De realtime snelheid van de bestuurder daarentegen is pas sinds enkele maanden in Android Auto beschikbaar. Beide functies werken echter alleen als de bestuurder een bestemming heeft ingevoerd. Daar lijkt binnenkort verandering in te komen.

Ook zonder bestemming de snelheid in de gaten

Want wat verder op Reddit door Google gecommuniceerd is, gaat over het toevoegen van een handige functie. Gebruikers van Google Maps op Android Auto moeten in de toekomst zowel de snelheidslimiet van de huidige weg als de live snelheidsmeter te zien krijgen, zelfs als er geen bestemming is ingesteld.

Meldingen hierover deden al een tijdje de ronde, maar Google heeft nu voor het eerst bevestigd dat deze functie er gaat komen: ”…de mogelijkheid om de snelheidsmeter, de maximumsnelheid en verkeerslichten/stopborden weer te geven zonder dat er een bestemming is ingesteld, wordt nog steeds uitgerold. Niet iedereen zal deze specifieke functie dus nog hebben”, aldus de techreus op het forum.

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Het is nog niet duidelijk wanneer deze functie volledig uitgerold is voor gebruikers van Google Maps op Android Auto wereldwijd. Het is iets wat wij persoonlijk toejuichen, want lang niet iedere bestuurder voert voor elke rit een bestemming in. Bijvoorbeeld voor (korte) vertrouwde ritjes in de buurt. Dat er straks altijd een maximumsnelheid en actuele snelheid te zien zijn, is een mooie extra bewustwording voor de bestuurder.

Gebruik jij Google Maps op Android Auto of klik je je telefoon in een houder om te navigeren? We zijn benieuwd hoe jij de weg vindt naar een onbekende bestemming.