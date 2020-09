Gebruik jij Maps vaak tijdens het autorijden? Uit screenshots blijkt dat er een speciale Google Maps-automodus aankomt. Wanneer de update uitrolt voor iedereen is echter nog de vraag.

Lees verder na de advertentie.

Google Maps automodus screenshots tonen vernieuwde interface

Verschillende Amerikaanse gebruikers krijgen een nieuw uiterlijk van de automodus van Google Maps te zien, schrijft Android Police. Aan de onderzijde zijn twee of drie grote knoppen te zien om snel de juiste keuze te maken. Met een van de knoppen start je Google Assistent om een spraakcommando in te geven. De tweede knop opent een startscherm met meer snelkoppelingen naar apps.

Heb je het navigatiescherm even niet aanstaan, dan verschijnt onderaan ook een Maps-icoon. Tik je daarop, dan kom je weer snel bij de navigatiemodus uit. Ook zie je grote knoppen om muziek te bedienen via bijvoorbeeld Spotify of YouTube. Het grootste gedeelte van het scherm bestaat echter uit het navigatiegedeelte, zoals je gewend bent.

Klik je op de meest rechter knop dan zie je een scherm met alle apps en snelkoppelingen. Bovenaan vind je menu’s voor oproepen en berichten. Daar weer onder staan snelkoppelingen naar apps zoals YouTube Music, Spotify of bijvoorbeeld WhatsApp of Telegram. De interface van de muziekdienst bestaat ook uit grote knoppen, waardoor het makkelijk te gebruiken is.

“Google, welke kant wil je op?”

Wat Google precies wil met deze vernieuwde automodus is de vraag. De nieuwe modus heeft iets minder functionaliteit dan Android Auto, want navigeren met Waze kan niet. De nieuwe automodus heeft ook veel weg van de interface van Android Auto en de Assistent-rijmodus. Die modus moet Android Auto opvolgen, die losse app voor smartphones zou namelijk stoppen aldus eerdere geruchten. Wanneer Google daar de stekker precies uittrekt is nog onbekend.

De uitrol van de nieuwe automodus is mondjesmaat begonnen en dus niet iedereen krijgt de mogelijkheden al te zien. Forceren van de update is ook niet mogelijk. Het lijkt namelijk te gaan om een serverside-update. Dat betekent dat Google zelf bepaalt wie de update wel of juist niet voorgeschoteld krijgt. Hopelijk horen we dan binnenkort ook wat Google precies wil met alle navigatie-apps en -mogelijkheden.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

Lees meer over Google Maps