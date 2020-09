Google Maps toont vanaf deze week informatie over de verspreiding van corona in provincies en steden. Door een extra ‘laag’ in te schakelen, kunnen gebruikers het gemiddeld aantal bevestigde besmettingen zien. De functie werkt in 220 landen, waaronder Nederland.

Google Maps toont besmettingen met corona op kaart

De functie wordt deze week uitgerold op zowel Android als iOS. De nieuwe laag in Google Maps laat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners zien. Het Nederlandse RIVM werkt bijvoorbeeld ook met deze statistiek. Aan de hand van kleurtjes zie je of het aantal coronabesmettingen in een gebied toeneemt, of juist afneemt.

Google Maps wordt deze week met de nieuwe laag geüpdatet. Ben je benieuwd naar het aantal coronabesmettingen in jouw gebied? Zo check je het:

Open Google Maps en tik rechtsboven in het scherm op de Kaart-knop (de twee laagjes); Kies “COVID-19 info”; Als het goed is, zie je nu de kaartlaag met het aantal coronabesmettingen verschijnen.

Google hoopt dat mensen met behulp van deze nieuwe functie beter geïnformeerde beslissingen nemen. Je kunt namelijk makkelijker inschatten of het wel verstandig is om uitstapjes naar gebieden met een oplopend aantal besmettingen te maken.

De cijfers zijn afkomstig van verschillende bronnen. Onder meer het John Hopkins-instituut, The New York Times en Wikipedia helpen Google bij het in kaart brengen van het aantal coronabesmettingen. Deze organisaties hebben op hun beurt weer nauw contact met lokale ministeries, gezondheidsinstanties en ziekenhuizen. Hierdoor is de door Google gebruikte data uitgesplitst per land, regio of stad.

Googles kaartendienst en de strijd tegen corona

De label- en kleurcodering is een van de vele pandemie-gerelateerde functies van Google Maps. Zo lees je bijvoorbeeld ook in de app dat je een mondkapje op moet, of dat een bepaalde route erg druk is, waardoor je beter via een andere weg kunt reizen. Ook toont de navigatie-app populaire tijden in bijvoorbeeld supermarkten en helpt de app bij het vinden van testlocaties.

