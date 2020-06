Door het coronavirus wordt het vooralsnog afgeraden om te reizen met het openbaar vervoer. Google introduceert nu nieuwe features in Google Maps waarmee je cruciale info checkt voor als je toch het ov moet gebruiken.

Google Maps: nieuwe features in strijd tegen coronavirus

Veilig navigeren met de trein, tram en bus of met de auto met Google Maps is een stuk lastiger door het coronavirus. Google heeft echter verschillende interessante functies aangekondigd, waardoor je beter op de hoogte bent van de knelpunten op jouw route. Als er beperkingen zijn opgelegd door de vervoersbedrijven waarmee je reist in het openbaar vervoer, zie je dat binnenkort in Google Maps.

Zo lees je daar bijvoorbeeld dat je een mondkapje op moet, of dat een bepaalde route erg druk is, waardoor je beter via een andere weg kunt reizen. Google verkrijgt deze informatie uit verschillende bronnen, zoals overheden of vervoersbedrijven. Via Maps is het al mogelijk om voor gebruikers aan te geven of een bepaalde bus-, trein- of metrolijn druk is of juist niet.

Die informatie wordt ook gebruikt in combinatie met de adviezen in de strijd tegen het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan de 1,5 meter-regel, die zo wel of niet gewaarborgd kan worden op bepaalde routes en reistijden. Zie je zo’n waarschuwing, dan kun je direct zoeken naar een alternatieve route, waarbij je minder mensen tegenkomt. Tevens kun je natuurlijk ook zelf aangeven hoe druk het is in een bepaald vervoersmiddel op de door jouw gekozen route.

Rijwaarschuwingen voor tijdens de autorit

In de blog van Google worden ook rijwaarschuwingen genoemd, voor als je erop uittrekt met de auto. Daarbij kun je denken aan controlepunten langs de route of nationale grenzen die je over wil steken tijdens de uitgestippelde route. Zulke informatie wordt eerst alleen in Canada, Mexico en de Verenigde Staten getoond. Wanneer en of we zulke informatie ook in Europa, Nederland en België gaan zien, is nog onbekend.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

Uitrol in Nederland en België

De waarschuwingen voor het openbaar vervoer worden ook uitgerold naar Nederland en België en moeten vanaf vandaag beschikbaar zijn. Hier op redactie van Android Planet hebben we meldingen over een te drukke route in het ov nog niet gespot. Jij al wel? Laat het ons dan weten in de reacties onder dit artikel!

