Google Maps keert de blauwe pijl de rug toe voor dit voertuig

Google Maps voegt een nieuwe fiets-avatar toe aan zijn app. De blauwe pijl kan straks vervangen worden door een tweewieler tijdens het navigeren.

Google Maps maakt fietstochten leuker

Automobilisten kunnen al jaren de avatars in Google Maps aanpassen naar hun smaak. Waar je voorheen drie auto-avatars kon kiezen, is er inmiddels een hele showroom aan opties beschikbaar. Dat is logisch, want Google Maps is ooit begonnen als navigatie-app voor automobilisten.

Inmiddels wordt de app ook al jaren gebruikt door voetgangers, treinreizigers en fietsers. Op het gebied van avatars, ook wel ‘Navatars’ genoemd door Google, zijn fietsers echter sterk ondervertegenwoordigd, maar daar komt nu verandering in.

Fietsnavigatie krijgt een make-over

In Google Maps v26.11.06 is door Android Authority, een bekende website voor Android-geruchten, ontdekt dat er binnenkort een fiets wordt toegevoegd bij ‘jouw voertuigen’. Of het bij één type fiets blijft en of het mogelijk wordt om de fiets net zo aan te passen als de auto’s, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Je hoeft niet bang te zijn dat er voor deze functie ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd. Volgens experts gaat het alleen om een cosmetische aanpassing. Wanneer de functie wordt uitgerold, is nog niet bekend.

Google Maps in Nederland

In Nederland is Google Maps één van de populairste apps. Volgens onderzoeksbureau Multiscope gebruikt 57 procent van de Nederlanders Google Maps onderweg. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe fiets-avatar officieel in de app verschijnt.

Het is niet bekend hoeveel van deze gebruikers fietsers zijn, maar dat deze cosmetische aanpassing populair kan worden in Nederland als fietsland, is niet ondenkbaar. Of de functie wereldwijd een hit wordt, valt nog te bezien, aangezien in veel landen de fiets geen dagelijks vervoermiddel is. De tijd zal het leren.