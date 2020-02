Virtuele files in Google Maps door gebruiker met 99 smartphones

Een Duitse kunstenaar claimt eigenhandig files te kunnen maken in Google Maps. Zijn ‘hack’ is om met 99 smartphones in een karretje door Berlijn te wandelen.

Google Maps-navigatie op 99 telefoons

De telefoons hebben op dat moment allemaal de navigatie-functie van Google Maps aanstaan. Omdat de software van Google ziet dat op die locatie veel Maps-gebruikers zich stapvoets over de weg voortbewegen, gaat Maps er vanuit dat er een file is. De live verkeersinformatie wordt daar op aangepast. Automobilisten in de buurt die Google Maps gebruiken om te navigeren, worden vervolgens via een alternatieve route gestuurd om de file te ontlopen.

De Berlijnse kunstenaar Simon Weckert past zo eigenhandig het verkeer aan in de Duitse hoofdstad, althans dat is zijn claim. In een bijbehorende video laat hij zien hoe dat in zijn werk gaat. Na een paar keer heen en weer lopen met een handkarretje vol smartphones, wordt de bewuste weg in Google Maps knalrood; een teken dat er file is. De navigatiesoftware probeert dan automatisch deze weg te mijden.

Virtuele file bij Google

De kunstenaar wil zo aan de kaak stellen hoe groot de invloed is van Google Maps op het fysieke voorkomen van de stad. Om zijn punt kracht bij te zetten, zorgde hij ook voor een virtuele file voor het hoofdkantoor van Google in Berlijn.

Google heeft nog niet gereageerd op de kunstmatige filevorming. Uit de video wordt overigens niet veel duidelijk over de precieze werkwijze van Weckert. Er bestaat natuurlijk een mogelijkheid dat het slechts slechts een stukje theater is.

Handmatig files aangeven in Google Maps

Toch is het niet ondenkbaar dat er bij Google momenteel gekeken wordt hoe zulke virtuele files in de toekomst voorkomen kunnen worden. Google vertrouwt voor verkeersinformatie niet alleen maar op wat de eigen software ziet. Sinds vorig jaar is het ook mogelijk om handmatig aan te geven of er ergens files of vertragingen zijn.

