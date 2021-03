Google introduceert drie nieuwe functies, zodat jij de Maps-app kunt verbeteren: eenvoudiger foto’s toevoegen, alternatieve routes delen en meer lokale support. Zo draagt het bedrijf bij een betere informatievoorziening in een tijd waarin mensen eerst online onderzoek doen voor ze het huis verlaten.

Google introduceert drie nieuwe Google Maps functies

Google heeft drie nieuwe functies aangekondigd waardoor gebruikers Google Maps informatiever en nauwkeuriger kunnen maken. Zeker in een tijd, waar gebruikers veel informatie online verzamelen, komen deze toevoegingen goed van pas.

Eenvoudiger foto’s delen via Google Maps

Het techbedrijf lanceert onder andere een nieuwe functie waardoor het delen van foto’s van locaties en bedrijven een stuk eenvoudiger gaat. Het is dankzij deze nieuwe functie mogelijk om zonder recensie of sterbeoordeling een foto te delen. Je kunt een foto met beschrijving aan een plaatst in Google Maps toevoegen door op de optie ‘Updates’ te tikken.

Nieuwe wegen toevoegen

Ook introduceert Google de mogelijkheid om kaartwijzigingen door te geven. Zo wordt het het mogelijk om ontbrekende wegen aan Google Maps toe te voegen. Als je nu een ontbrekende weg wil toevoegen, kun je dat enkel doen door de ‘punaise’ te plaatsen waar de weg hoort te zijn en de naam van de weg te typen. De nieuwe functie maakt dit gemakkelijker, waardoor je niet alleen ontbrekende wegen kunt toevoegen, maar ook correcties kunt aanbrengen.

Je kunt een nieuwe route bijvoegen door via het menu op de optie ‘Bewerken’ te tikken. Hierna kun je de weg wijzigen, onjuiste wegen opnieuw uitlijnen en verwijderen of wegen van een nieuwe naam voorzien. Google controleert bijdragen van gebruikers, voor deze gepubliceerd worden. Zo voorkomt het bedrijf dat onjuiste informatie via Google Maps gedeeld wordt.

Start Local Love-uitdaging voor nieuwe recensies

Tot slot start de techgigant de “Local Love-uitdaging”. Met als doel mensen aan te moedigen meer beoordelingen, recensies en vestigingsinformatie achter te laten over lokale bedrijven. Iedere bijdrage telt mee voor het collectieve doel om 100.000 bedrijven van recente informatie te voorzien. Deze uitdaging is echter alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.

