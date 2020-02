Google Maps mag alweer 15 kaarsjes uitblazen. In betrekkelijk korte tijd heeft de kaarten- en navigatiedienst de wereld veroverd. In dit artikel blikken we terug op de geschiedenis van Google Maps aan de hand van zeven mijlpalen.



Google Maps is jarig: 7 hoogtepunten uit de geschiedenis

Te beginnen met de officiële start. Op 5 februari 2005 konden Amerikanen aan de slag met Google Maps, maar de basis werd enkele jaren eerder in Australië gelegd. De eerste versie van wat uiteindelijk Google Maps is geworden, is namelijk door Where 2 Technologies gemaakt, een startup uit Sydney die Google in 2004 overnam. Tegenwoordig koopt Google wel vaker bedrijfjes op, maar Where 2 Technologies was de tweede acquisitie ooit.

1. Rijden met de routeplanner

In eerste instantie kon je op Google Maps enkel kaarten bekijken, maar het duurde niet lang voordat er een navigatiedienst bij kwam. Dit was handig, want op die manier kon je direct zien hoe je van A naar B rijdt. Destijds was vooral de keuze om realtime verkeersdata te gebruiken baanbrekend. Vanaf 2007 verzamelde Google Maps informatie over de actuele stand van zaken op de weg, zoals files, opstoppingen en ongelukken.

2. Rondkijken met Street View

Google Maps en Street View zijn tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden. De controversiële dienst, waarbij je door straten kunt ‘wandelen’ en helemaal om je heen kunt kijken, werd vanaf 2006 in enkele Amerikaanse steden getest. Eind 2009 werd de dienst in de eerste Nederlandse steden gelanceerd. Pas veel later konden gebruikers ook zelf (panorama)foto’s aan bezienswaardigheden toevoegen.

Street View wordt door velen geliefd, maar kent ook felle tegenstanders. Vooral in privacybewuste landen, zoals Duitsland, heeft de stratenweergave een hoop kritiek over zich heen gekregen. Burgers waren het bijvoorbeeld niet eens met het gegeven dat hun woning zomaar op internet werd geplaatst, en daarna voor iedereen te bekijken is. Verder kreeg Street View de wind van voren toen bleek dat bijvoorbeeld ook op straat lopende kleine kinderen werden vastgelegd door de iconische Google Street View-auto’s.

3. Een app voor Android

Het is tegenwoordig ondenkbaar, maar Apple en Google gingen lange tijd vriendelijk met elkaar om. Sterker nog, Google Maps verscheen eerder op iOS dan op Android. iPhone-gebruikers konden vanaf 2007 navigeren met hun telefoon, Android-bezitters moesten een jaartje langer wachten. De concurrentie tussen de twee grootmachten werd in 2012 pas echt voelbaar. Toen nam Apple haar eigen kaartendienst in gebruik en deed het Google Maps in de ban.

4. Hoe zit Schiphol in elkaar?

Toen Google grote delen van de wereld vanuit de lucht in kaart had gebracht, was het tijd om ook de deur open te doen. Sinds 2011 kun je in Google Maps ook binnen openbare gebouwen navigeren, zoals vliegvelden, treinstations en forse winkelcentra. Veel van deze gegevens worden aangeleverd door bezoekers en gebruikers van deze faciliteiten.



5. Offline navigeren

Het duurde tien jaar, maar dan heb je ook wat. Sinds eind 2015 kunnen Android-gebruikers offline kaarten in Google Maps opslaan. Dit is behoorlijk handig, want op deze manier kun je ook zonder internetverbinding altijd de weg vinden. Bovendien bespaart de offlinefunctie een hoop mobiele data, wat destijds nog een stuk prijziger was dan tegenwoordig.

6. De weg vinden met je smartphonescherm

Loop je regelmatig de verkeerde kant op, ook al gebruik je Google Maps? Dan moet je Live View (of Live Weergave) eens proberen. Dankzij deze functie zie je op het scherm van je Android-smartphone aan de hand van pijlen welke kant je op moet. Live View maakt gebruik van augmented reality en maakt het nog simpeler om op straatniveau te navigeren.

7. Boetes vermijden

Maps is de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot één van de populairste Google-diensten, en zonder twijfel ook één van de nuttigste. Het voorlopig laatste hoogtepunt in de geschiedenis van Google Maps is de meest recente update.

Deze verscheen ter ere van het derde lustrum. Niet alleen het app-icoontje is in een fris jasje gestoken, ook zie je voortaan snelheidslimieten tijdens het navigeren. Zo weet je tijdens het autorijden precies hoe hard je mag.

Meer over Google Maps

Het moge duidelijk zijn: Maps is één van Googles kroonjuwelen. De dienst wordt dan ook continu aangevuld met nieuwe functies. Denk bijvoorbeeld aan de vertaalfunctie voor moeilijke namen in het buitenland. Hierdoor kan bijvoorbeeld een taxichauffeur in de lokale taal horen waar jij heen wil. Verder wordt de offlinefunctie in Google Maps continu verbeterd. Check onderstaande video voor een beknopte uitleg.

