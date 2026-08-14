Google Maps toont populaire functie niet meer: wat is er aan de hand?

Wie met Google Maps navigeert naar een plek waar het mogelijk druk is, wil natuurlijk weten wanneer het daar echt spitsuur is. Meerdere gebruikers van de Google Maps-app melden echter dat ‘Populaire tijden’ weg is.

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Google Maps: zoveel meer dan routeplanner

Google Maps is een ware goudmijn aan informatie. Als je bijvoorbeeld naar een winkel, restaurant, pretpark of andere plek zoekt, verschijnt meestal niet alleen het adres. Ook foto’s, video’s, reviews, links om tickets te kopen, informatie over oplaadpunten voor elektrische auto’s, webresultaten en populaire tijden behoren tot de zaken die je voor vertrek kunt raadplegen.

Althans, dat laatste is sinds een tijdje geen zekerheidje meer voor een aantal gebruikers van de Android-app van Maps. Op Reddit is een discussie ontstaan nadat iemand daar liet weten dat hij op de telefoon van zijn vader de app van Google Maps opende en geen informatie meer zag staan over de populaire tijden van een bestemming.

‘Populaire tijden’ ineens verdwenen?

‘Populaire tijden’ is een drukte-indicator die bedoeld is om voor vertrek alvast te weten hoeveel mensen je daar op welk moment van de dag doorgaans kunt verwachten. Aan de hand van deze info kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om aan te komen op een rustiger moment. Nu dit voor sommige appgebruikers niet meer toegankelijk is, wordt het meer gokwerk wanneer het ergens druk is en wanneer juist niet.



Het is nog niet duidelijk of dit een tijdelijke bug is of dat Google met opzet de informatie voor bepaalde plekken (of overal) heeft verwijderd. Een derde optie is dat het kopje ‘Populaire tijden’ gewoon ergens anders naartoe is verplaatst.

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Een poll op de website Android Authority laat zien dat bijna 80 procent van de respondenten de info niet meer in Google Maps ziet. Op de redactie hebben we in de Maps-app even gezocht naar de Efteling. Daar was inderdaad niets meer te vinden over populaire tijden. Op de desktopsite staan ze overigens wel nog netjes vermeld.

Duik zelf even in de app van Google Maps en zoek daar naar een plek waar het vaak druk is. Laat hieronder weten of jij de populaire tijden van die locatie nog kunt raadplegen.

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