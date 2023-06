Google laat je om gebouwen vliegen in Amsterdam met Immersive View

Google Maps is voorzien van een nieuwe functie waarmee je gebouwen in 3D kunt bekijken. De functie heet Immersive View en is vanaf nu ook in Amsterdam beschikbaar.

Draai 360 graden om bezienswaardigheden rond

Google kondigde de Immersive View-functie eerder al aan, maar rolt het nu officieel uit op Maps. Met de update zijn er meer dan 500 bezienswaardigheden over de hele wereld te bekijken in 3D. Daarmee neem je dus een kijkje rondom je favoriete gebouw, park of rivier. Daarvoor maakt Google gebruik van kunstmatige intelligentie, Street View- en luchtfoto’s.

Daarnaast krijg je een weergave van de actuele weersinformatie, die ook op Immersive View verschijnt. Via de tijdlijn bepaal je welk moment van de dag je wil zien. Ook past de belichting zich hierop aan. Zo weet je hoe een park eruitziet bij zonsondergang en hoe het museum ‘s nachts is verlicht.

Ook onze hoofdstad heeft een aantal van deze Immersive View-bezienswaardigheden gekregen. Er zijn de bekendste plekken, zoals het Rijksmuseum, het Koninklijk Paleis en de Jordaan, maar ook minder bekende trekpleisters zijn aan de lijst toegevoegd. Volgens Google is dit vooral handig voor toeristen die locaties eerst goed willen onderzoeken voordat ze de stad zelf echt gaan ontdekken.

Nog twee nieuwe Google Maps-functies

Immersive View is niet de enige functie die Google heeft toegevoegd aan de Maps-app. Zo is het nu ook mogelijk om een routebeschrijving te volgen zonder dat je je toegangsscherm hoeft te ontgrendelen.

Je ziet dan overzichtelijk waar je naartoe gaat en Maps geeft je de route-omschrijving, zelfs wanneer je de navigatiemodus nog niet start. Dat heet Glanceable View.

Voor laptop en computers verschijnt er een functie die je makkelijker een route moet laten plannen. Via het tabblad ‘Recent’ zie je namelijk overzichtelijk naar welke locaties je eerder hebt gezocht. Deze voeg je dan makkelijker toe aan je reisschema.

