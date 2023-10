Google Maps krijgt flinke update: dit is er allemaal nieuw

Google Maps krijgt er een aantal handige functies bij. Wil je weten welke dit zijn? Check in dit artikel de vernieuwingen van de navigatie-app.

Google Maps: Immersive View voor routes

Google blijft Maps uitbreiden met nieuwe functies en kondigt er nu meerdere aan. Sinds een tijdje is het mogelijk om de Immersive View in Amsterdam te gebruiken, waardoor je in 360 graden rondvliegt in de hoofdstad om bezienswaardigheden te bekijken. Denk aan bekende plekken als het Rijksmuseum, het Koninklijk Paleis en de Jordaan.

Deze functie wordt nu uitgebreid voor routes. Hierdoor kun je straks – als je Google Maps om een fietsroutebeschrijving vraagt – alvast de route in 3D bekijken. Op de tijdlijn zie je weersinformatie en hoe druk het op de weg is. Hier kun je dan weer rekening mee houden als je op pad gaat.

Immersive View voor routes werkt in Amsterdam en meer grote steden. Voorbeelden hiervan zijn Barcelona, Dublin, Florence, Venetië, Londen en Los Angeles.

Een andere handige functie is dat je nu Google Lens in Maps gebruikt om in augmented reality een stad te ontdekken. Als je jouw smartphone omhoog houdt, zie je op het scherm in realtime informatie over restaurants, stations en winkels in de buurt. Ook deze functie werkt in Amsterdam, maar (nog) niet in andere Nederlandse steden.

In de komende maanden wordt verder de Google Maps-kaart verbeterd. Volgende zoekgigant worden gebouwen realistischer weergegeven, krijgen de kaarten aangepaste kleuren en zie je meer detail over rijstroken. Deze verbeteringen worden ook in Nederland doorgevoerd.

Vanaf deze week zie je meer informatie bij laadstations voor elektrische voertuigen. De navigatie-app toont niet alleen de laadstations in de buurt, maar ook of deze geschikt is voor jouw wagen en of het om een snelle of langzame lader gaat. Tot slot kun je straks via Maps suggesties krijgen activiteiten in een stad. Als je bijvoorbeeld zoekt naar ”dingen om te doen in Tokyo”, dan krijg je een aantal thematische resultaten te zien.

