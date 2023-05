Vlieg langs je route met Immersive View in Google Maps

Google gebruikt kunstmatige intelligentie om jou te helpen met navigeren in Google Maps. Zo word je digitaal rondgeleid door de stad om je route te leren kennen. Lees hier alles over deze nieuwe functie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimmer navigeren met kunstmatige intelligentie

Google kondigde tijdens I/O 2023, naast smartphones en een tablet, ook een hoop nieuwe functies met kunstmatige intelligentie aan. De Maps-app krijgt zo’n nieuwe AI-functie, namelijk ‘Immersive View for routes’. De techgigant hoopt de gebruiker hiermee beter inzicht te geven in zijn of haar route.

Met Immersive View geeft Google je een voorbeeld van de route die je gaat maken. Je wordt door de Google Maps-app als het ware meegenomen door een 3D-versie van de stad en vliegt langs jouw voorgestelde route. Zo leer je je route kennen en hoef je wellicht minder vaak je smartphone uit je zak te halen.

Je selecteert gemakkelijk de tijd van vertrek. Google Maps houdt dan rekening met de weersvoorspelling en geeft deze ook in de 3D-wereld weer met regenwolken of zonneschijn. Ook wordt de drukte in het verkeer getoond. De Maps-app doet daarvoor voorspellingen aan de hand van eerder gemeten verkeersdrukte.

Op dit moment werkt de navigatiefunctie in enkele grote steden. Daaronder vallen Amsterdam, Berlijn, New York, Parijs, Dublin, Florence, Las Vegas, Londen, Los Angeles, Miami, Seattle, San Francisco, San Jose, Tokyo en Venetië. Immersive View for routes zal gedurende de komende maanden in de Google Maps-app verschijnen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Google Maps-functies

Naast Immersive View for Maps presenteerde Google nog meer nieuwe functies rondom Google Maps. Zo kunnen website- en app-ontwikkelaars nu gemakkelijk een 3D-omgevingsvideo toevoegen van hun kantoor of locatie. Ook worden de scherpe 3D-foto’s en kaarten van Google Earth vrijgegeven voor ontwikkelaars, wat voor realistische games en apps kan zorgen.

Meer Google I/O 2023-aankondigingen

Immersive View for Maps was één van de velen aankondigingen die werden gedaan op Google I/O. Bij Android Planet vind je wat er nog meer is gepresenteerd. Hieronder vind je onze laatste artikelen.