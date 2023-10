Deze 6 Google Maps-functies moet je proberen als je in Amsterdam bent

Google Maps is in Amsterdam uitgebreider dan in de rest van Nederland. Ben je in onze hoofdstad, dan moet je deze nieuwe (en iets oudere) functies echt eens proberen.

Google Maps in Amsterdam

In Amsterdam is Google Maps net wat leuker dan in de rest van Nederland. Zodra de app grote nieuwe functies krijgt, rollen die eerst uit binnen grote wereldsteden en steeds vaker zit onze hoofdstad daar ook bij. Recentelijk nog heeft de app nieuwe opties gekregen met behulp van kunstmatige intelligentie die je alleen in Amsterdam kunt gebruiken.

In dit artikel zetten we enkele oude en nieuwe functies op een rijtje, die je kunt proberen als je in Amsterdam bent. Dat is niet alleen leuk, maar ook handig.

1. Immersive View (ook voor routes!)

In Amsterdam kun je gebruikmaken van Immersive View. Daarmee zweef je als vogel over bekende gebouwen en plekken (zoals het Rijksmuseum), die volledig in 3D worden getoond. Deze optie is recentelijk flink uitgebreid, waardoor je hele routes in Immersive View kunt bekijken.

In de 3D-weergave wordt ook het weer en de drukte meegenomen. Zo kom je geen verrassing meer tegen, behalve dat je nog steeds goed op moet letten voor overstekende toeristen. Om deze functie te gebruiken, tik je op het speciale Immersive View-vakje bij het plannen van een route. Deze herken je door het icoontje van een kubus.

2. Google Lens in Google Maps

Je kunt sinds kort Google Lens gebruiken binnen Google Maps, om de omgeving van Amsterdam te verkennen via je camera. Zo vind je niet alleen informatie over beroemde gebouwen, maar ontdek je ook restaurants, geldautomaten, winkels, stations en meer. Om Lens te gebruiken binnen Google Maps, tik je op het Lens-icoontje in de zoekbalk van de app.

3. Loop rond met behulp van AR

Loop je door Amsterdam en ben je niet zeker over de route? Dan kun je natuurlijk ouderwets naar het lijntje en het bolletje op de kaart kijken, maar het kan ook beter. Met Live View plaats je via de camera van je smartphone AR-pijlen in de omgeving die je de juiste richting laten zien. Om deze functie te gebruiken, kies je waar je naar toe wil lopen (zorg dat je de wandeloptie selecteert!) en kies je in plaats van ‘Starten’ voor ‘Live View’.

4. Dingen om te doen

Loop je door Amsterdam en heb je geen idee wat je daar kunt doen? Dan kun je gewoon zoeken naar “dingen om te doen in Amsterdam”. Via filters stel je in dat je alleen dingen te zien krijgt met een goede beoordeling en of de locatie op dit moment geopend moet zijn.

5. Wat is er nieuw in Amsterdam?

Kijk je naar de kaart, dan zie je onderin het scherm een menuutje verschijnen met ‘Het nieuwste in Amsterdam’. Die kun je omhoog swipen om te zien wat Local Guides recentelijk hebben geplaatst over hun activiteiten in Amsterdam. Je kunt daarvoor ook op het ‘Verkennen’ icoontje onderin beeld tikken.

6. Je auto weer terugvinden

Sta je geparkeerd aan een Amsterdamse gracht, of op een andere plek waarvan je bang bent dat je het niet terug kunt vinden? Geen nood, want Google Maps onthoudt de parkeerplek voor jou.

Als je net hebt genavigeerd en geparkeerd, doet de app dit automatisch. Anders kun je ook handmatig aangeven waar je auto staat, door op het blauwe bolletje te tikken en te kiezen voor ‘Parkeerplek opslaan’.

Google Maps-tips

We helpen je verder op weg met onze Google Maps-tips. En wist je dat je Google Maps ook goed offline kunt gebruiken?