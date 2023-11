“Nieuwe” Google Maps-app nu ook op Android Auto

Google Maps heeft sinds kort nieuwe kleuren. Daarmee ziet de navigatie-app er een stuk kleurrijker uit. Het nieuwe Maps-ontwerp vind je nu ook op Android Auto: lees hier hoe dat zit.

Google Maps past kleuren aan op Android Auto

Android Auto-gebruikers hebben het misschien al gezien. Google heeft de kleuren van de Google Maps-app op je autoscherm aangepast. Vooral de kleuren van de kaarten en routes vallen op: (snel)wegen zijn nu grijs in plaats van geel of wit en bossen, weilanden en parken zijn een andere tint groen.

En handig voor diegene die moeite heeft met navigeren in de auto: Google Maps toont voortaan betere informatie over de snelweg tijdens het in- en -uitvoegen. Zo weet je beter welke baan je moet hebben. Het blokje met de rijinstructies linksboven in beeld is ook van kleur veranderd en voortaan donkergroen.

De nieuwe kleuren van Google Maps verschijnen niet alleen op Android Auto. Ook in de Android- en iOS-app of op de webpagina in je browser zie je de nieuwe kleuren. Slecht nieuws voor wie niet blij is met de nieuwe kleuren: je kunt de app niet terugzetten naar het oude ontwerp.

Meer over Google Maps

Naast het nieuwe design heeft Google de afgelopen maanden veel gewerkt aan Maps. Met de kleuren-update komt ook meer informatie over elektrische laadstations en de nieuwe functie ‘Immersive View for Routes‘. Hiermee “vlieg” je in grote steden in 3D over je route heen.

Immersive View werd eerder al uitgebracht voor de Google Maps-app. Die functie verschijnt echter niet op Android Auto, waarschijnlijk omdat het grafisch erg intensief is voor je autoscherm. De nieuwe Google Maps-kleuren verschijnen op Android Auto als je de nieuwste versie van de app op je smartphone hebt.

Niet alle Google Maps-gebruikers reageren enthousiast over de nieuwe kleuren van de app. Hoe zit het bij jou? Laat het weten in de reacties hieronder. Meer weten over Google Maps? Lees dan verder hieronder.