Google Maps is de weg kwijt: bug met lichte modus in Android Auto

Wie Google Maps op Android Auto gebruikt, heeft kans dat de daglichtmodus sinds kort ook in de avond en nacht aan blijft staan. Dat is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk. Lees snel verder!

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Gevaarlijke bug met lichte modus in Maps

Eén van de fijnste functies van Google Maps is dat de navigatie-app zelf wisselt tussen de lichte modus en donkere modus. Dat gebeurt op basis van tijdstip, zonsondergang of algemene auto-instellingen, bijvoorbeeld wanneer de koplampen van de auto aan gaan.

Het idee is dat kaarten in de lichte modus een wit-lichtgrijze achtergrond hebben en hierdoor beter zichtbaar zijn in fel zonlicht. De donkere modus daarentegen zorgt met donker gekleurde kaarten voor minder verblinding en oogvermoeidheid; essentieel om ’s avonds en ’s nachts prettig en veilig te navigeren.

In theorie werkt het automatisch wijzigen van het thema vloeiend, maar een recente bug in Maps scheept sommige gebruikers van Android Auto permanent op met de lichte modus. Dat is vooral in donkere omstandigheden vervelend. Dan wil je als bestuurder juist zo min mogelijk fel licht in je ooghoeken.

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Meldingen te maken met Android Auto 17.0 en 17.1

Dat het licht fel kan zijn, bewijst een anekdote op Reddit. Daar beschrijft een gebruiker de lichte modus in de nacht als volgt: ”het scherm in de dagmodus verlicht de hele cabine als een zaklamp”. De meldingen waren de afgelopen maanden nog schaars, maar het aantal is de laatste tijd wel toegenomen.

Het probleem van het niet meer automatisch overschakelen van de lichte naar de donkere modus lijkt zich alleen voor te doen in Android Auto en is niet specifiek te linken aan één telefoon- of automerk. Het heeft mogelijk te maken met een bèta-update van Maps of van Android Auto. Er zijn zowel meldingen van Android Auto 17.0 als 17.1, waarvan de eerste eind vorige week is uitgebracht als stabiele versie.

Laat ons weten als jij hier ook last van hebt. Je kunt dit probleem mogelijk oplossen door je Android Auto-versie terug te zetten naar de vorige versie (deïnstalleren van updates).