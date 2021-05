Grote update voor Google Maps: 4 verbeteringen op een rij

Google heeft een forse update voor haar kaartendienst aangekondigd. Live View komt naar plaatsen in Google Maps en ook kun je straks op de kaart zien hoe druk het is.

Lees verder na de advertentie.

Google kondigde de update aan tijdens I/O, haar jaarlijkse bijeenkomst die ditmaal compleet digitaal plaatsvond. Het bedrijf gaat meerdere populaire apps in de komende periode updaten, waaronder Foto’s en Maps. Hieronder hebben we de belangrijkste vernieuwingen van Maps voor je verzameld.

1. Live View wordt beter

Drie jaar geleden kreeg Google Maps Live View. Tijdens het navigeren stuurt deze functie je altijd de juiste kant op door op je telefoonscherm te laten zien of je links, of rechts moet.

Nu brengt Google Live View naar meer plekken in Maps. Je kunt de functie voortaan activeren vanuit het startscherm van de kaartendienst. Voorheen moest je nog specifiek naar een bepaalde plek zoeken en vanuit daar Live View opstarten.

Ook wordt de functie slimmer. Live View kan je “later dit jaar” ook in onoverzichtelijke gebieden de juiste kant opsturen. Google gebruikt het voorbeeld van Broadway. Op dit chaotische entertainmentcentrum kun je Live View gebruiken om precies te navigeren naar daar waar je moet zijn.

Verder gaat Google Live View aan meer indoor-plekken in Maps toevoegen. Dat is handig wanneer je de weg zoekt in een drukke luchthaven, groot winkelcentrum of bioscoop.

2. Zien hoe druk het is

Zoek je op Google Maps naar een winkel, museum of openbare gelegenheid, dan kun je zien hoe druk het daar momenteel is en wat de rustige tijden zijn.

Die functie wordt nu breder uitgerold. Voortaan kun je tijdens het plannen van een route vooraf zien hoe druk het in bepaalde gebieden van de stad is. Zo kun je ervoor kiezen bijvoorbeeld een blokje om te lopen of fietsen, omdat je liever niet door de mensenmassa heengaat.

3. Snelste route vinden

De kortste route is niet altijd de snelste route. Wanneer je regelmatig moet optrekken en afremmen voor de stoplichten, kun je alsnog lang doen over een kort autoritje.

Daarom gaat Google Maps voortaan rekening houden met het aantal onderbrekingen onderweg. De kaartendienst stelt vervolgens de route voor waarbij je de minste kans hebt om vaak te moeten remmen, zonder dat je daar extra lang over doet.

4. Kaarten worden preciezer

Ook verbetert Google de nauwkeurigheid van haar kaarten in Maps. De kaartendienst laat bijvoorbeeld zien of straten begaanbaar zijn voor rolstoelen en waar de stoplichten staan. Google geeft aan deze gedetailleerde kaarten aan het eind van het jaar in 50 steden te hebben uitgerold. Het is nog onduidelijk of Nederland hieronder valt.

Het laatste nieuws over Google: