Zo gaat Google Maps meer aandacht schenken aan het milieu

De Google Maps-app gaat meer informatie tonen over het milieu, onder andere door milieuvriendelijke routes voor te stellen en milieuvriendelijke vervoersmiddelen te promoten. Daarnaast krijg je straks meldingen over milie zones en zie je in de app wat het weer op je bestemming is.

Google Maps focust op het milieu

Google legt de veranderingen in Google Maps uit in een blogpost, waarin het ook diverse vernieuwingen noemt die vooralsnog niet in Nederland verschijnen. De nieuwe features die in dit artikel besproken worden, komen hier wel in de komende maanden of later beschikbaar.

Zo gaat de kaarten-app meer aandacht besteden aan routes met een lage CO2-uitstoot. Dit is met name relevant als je met de auto of (ouder model) bus reist. Een milieuvriendelijke route betekent dat de auto minder CO2 uitstoot, bijvoorbeeld omdat hij minder vaak hoeft te stoppen en langer dezelfde snelheid kan aanhouden. Als de milieuvriendelijke route praktisch even snel is als de reguliere route, gaat Maps die eerste promoten.

Je kunt ook in de instellingen van de navigatie-app instellen dat je altijd de snelste route wil. Ongeacht hoe milieu(on)vriendelijk die is. De CO2-feature debuteert ‘later dit jaar’ in de Verenigde Staten. Nederland volgt daarna.

Milieuzones in Nederland

Google Maps toont vanaf juni ook meer informatie over zogeheten milieuzones in steden en dorpen. Nederland heeft ook dergelijke zones, die bedoeld zijn om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren door oude (diesel)auto’s met een hoge CO2-uitstoot te weren. Na de update zie je straks in één oogopslag of jouw auto een milieuzone in mag en kun je indien nodig een ander vervoersmiddel of een andere autoroute kiezen.

Google Maps toont weerbericht

Tot slot krijgt de Maps-kaart een extra weergavemodel, die het huidige weer toont bij steden en dorpen. Klik je op het weer, dan krijg je het weerbericht voor de komende uren te zien. Handig, want zo kun je de weersvoorspelling op je bestemming vergelijken met je huidige locatie en weet je of je een paraplu of juist korte broek mee moet.

Google maakt met regelmatig nieuwe features beschikbaar in Google Maps. Zo verscheen onlangs de volledig donkere modus in Maps, die met name ‘s avonds comfortabeler is om naar te kijken. Twee weken geleden kwamen er nog eens drie Maps-features beschikbaar waarmee jij de kwaliteit van de kaartapp kunt verbeteren.

