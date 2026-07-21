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‘Google Maps wordt dankzij AI straks een stuk persoonlijker’

Mike Peek
Mike Peek
21 juli 2026, 16:49
2 min leestijd
‘Google Maps wordt dankzij AI straks een stuk persoonlijker’

Google bereidt een flinke update van Maps voor, die gebruikmaakt van ‘Personal Intelligence’. Je kunt de kaarten-app straks met andere apps synchroniseren, waaronder je agenda en Gmail.

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‘Personal Intelligence’ komt naar Google Maps

Google voert regelmatig updates door voor zijn populaire kaarten-app, maar er komt nu een hele grote aan. Android Authority ontdekte dat Google Maps straks gebruik gaat maken van ‘Personal Intelligence’. Dat is een functie binnen Gemini die Google-apps met elkaar verbindt. Ze zijn dan dus geen eilandjes meer, maar kunnen onderling informatie uitwisselen om je ervaring persoonlijker te maken.

Personal Intelligence werkt momenteel al met Contacten, Foto’s, Agenda, Drive, Zoeken, Shopping en YouTube. Als Maps daar straks bijkomt, kun je hotelreserveringen zien binnen de kaarten-app of vluchtinformatie vanaf een bepaald vliegveld. Theoretisch zou je met een soort pins ook kunnen zien waar je welke foto’s hebt gemaakt. Staat er een afspraak in je agenda? Dan zie je precies hoe laat je weg moet rijden.

google maps header meer kleur

Het is nu al mogelijk om vragen te stellen aan Google Maps via ‘Ask Maps’. Deze functie zou natuurlijk een stuk persoonlijker worden als er ook informatie uit andere apps voorhanden is. Het is nog niet duidelijk of je ook apps kunt koppelen die niet van Google zijn. Dat zou het nóg een stuk handiger maken. Je ziet dan bijvoorbeeld waar de pizzabezorger rijdt zonder de app van Thuisbezorgd te openen.

Wanneer de update komt, is nog niet duidelijk

Android Authority heeft deze informatie uit de code van een bètaversie van de app gevist. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer je echt met Personal Intelligence aan de slag kunt binnen Google Maps. Bovendien komen dit soort functies vaak eerst naar de Verenigde Staten. Het kan best nog een tijdje duren voor hij uiteindelijk op jouw Nederlandse smartphone belandt.

Omdat het om een bèta gaat, zou de functie zelfs nog helemaal geschrapt kunnen worden. Die kans lijkt ons in dit geval echter klein.

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Bron: Android Authority
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