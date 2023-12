Google Maps-update biedt meer privacy-opties

Google Maps houdt een boel informatie bij op het gebied van waar je heen gaat. Een vloek en een zegen, zou je kunnen zeggen. De nieuwe update van de navigatie-app biedt meer opties om je privacy te waarborgen.

Activiteiten beheren en verwijderen

De Google Maps privacy-update is binnen enkele weken voor zowel Android- als iPhone-gebruikers beschikbaar. Er zitten drie nieuwe functionaliteiten bij die veel meer opties bieden om je locatiegegevens privé te houden. Zo kan je voortaan in de app specifieke plaatsen waar je bent geweest direct uit je locatiegeschiedenis verwijderen.

Dit is handig als je regelmatig een plek bezoekt, maar niet wil dat een indringer op je smartphone kan checken waar je bent geweest. Je kunt met de nieuwe update ook in Google Maps je zoekgeschiedenis, eerdere navigatieroutes, bezoeken en gedeelde plekken verwijderen.

Aanpassingen van de tijdlijn

Google Maps heeft al een aantal jaar een tijdlijn waarop je kunt zien wanneer je welke plekken hebt bezocht. Bijvoorbeeld de verschillende locaties op een dag, of de maandelijkse update waar je ziet hoeveel plekken je hebt bezocht en hoeveel kilometer je hebt gereisd. Deze ontvang je als je ervoor kiest om Locatiegeschiedenis aan te zetten. Met de nieuwe update krijg je daar meer controle over.

Je kan er onder andere voor kiezen om je tijdlijn voortaan lokaal op te slaan in plaats van in de cloud. Google zegt dat je hiermee meer controle over je gegevens op deze manier krijgt. Ook is er met de nieuwe update een mogelijkheid om je informatie gedeeltelijk of volledig te verwijderen of de instelling van je tijdlijn volledig uit te schakelen.

Automatisch verwijderen en locatie-opties

Het automatisch verwijderen van locatiegeschiedenis en activiteiten gebeurde eerder per achttien maanden. Met de vernieuwde privacy-opties is dit elke drie maanden. De instelling voor het automatisch verwijderen is ingeschakeld op het moment dat je Locatiegeschiedenis aan zet.

Liever je tijdlijn langer bewaren of automatisch verwijderen uitschakelen? In het nieuwe jaar kun je deze opties gebruiken. Google zegt een notificatie te versturen als de update voor jouw account beschikbaar is.

Als laatste is er nog een handigere manier om bij je locatie-instellingen te komen. Wanneer je op het blauwe puntje drukt dat je huidige locatie toont, kun je de geavanceerde instellingen openen. Denk bijvoorbeeld aan het beheren van je tijdlijn of locatiegeschiedenis. Deze update wordt in de komende weken voor zowel de iOS- als Android-app uitgebracht.

