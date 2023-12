Google verwijdert handig menu uit Maps: focus op slimme assistent

Google zegt vaarwel tegen een speciale rijmodus in de Maps-app. Daarmee verandert mobiel navigeren voor gebruikers vanaf 2024. De focus gaat nu naar het gebruik van de Google Assistent, dus lees hier hoe dat zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google rijstand verdwijnt in 2024

Navigeren in je auto met Google Maps kan op meerdere manieren. Bijvoorbeeld via Android Auto of door je telefoon in een smartphonehouder te plaatsen. Het gebruik van Android Auto is makkelijk en veiliger door de grote knoppen en beperkt aantal apps die je tijdens het rijden kunt gebruiken. Maar voor wie geen Android Auto heeft, is ook de mobiele versie van de Google Maps-app geoptimaliseerd voor tijdens het rijden.

Dat is de ‘Driving Mode’ (rijstand) van Google Maps. Deze modus maakt het navigeren met je smartphone makkelijker en veiliger door de vormgeving aan te passen. Zo zijn iconen groter, is tekst duidelijker en vind je onderin beeld grote knoppen voor snelle instellingen. De overzichtelijke rijmodus gaat echter verdwijnen in februari 2024.

Dat heeft 9to5Google ontdekt in de code van de Google Maps-app. In de code is de zin ‘Deze weergave verdwijnt in februari’ gevonden, welke waarschijnlijk doelt op de rijmodus. Volgens de code moeten gebruikers vanaf dan de Google Assistent vragen om te bellen, berichten of media te streamen tijdens het navigeren.

Het betekent waarschijnlijk dat de rijmodus geen visuele aanpassingen meer doet aan de Google Maps-app en dat gebruikers niet langer de keuze hebben of ze spraakcommando’s of het touchscreen willen gebruiken. Dat is vooral nadelig voor wie de Google Assistent niet graag gebruikt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit verandert er in Nederland

Komt de rijstand je niet bekend voor? Dat kan kloppen, want Google heeft de Driving Mode niet in Nederland uitgebracht. De modus verdwijnt nu voordat hij in Nederland verschijnt, wat betekent dat wij het moeten doen met de reguliere navigatie van de Google Maps-app.

Heb je een auto met Android Auto? Dan kun je dat blijven gebruiken en wie een telefoonhouder in de auto heeft, kan gewoon blijven navigeren met de normale app. Bij beide kun je de Google Assistent natuurlijk ook gebruiken voor snelle navigatie, handsfree bellen en het afspelen van je favoriete nummers.

Om niet tussen je navigatie- en muziek-app te hoeven schakelen tijdens het rijden, geeft Google je wel de mogelijkheid om Spotify of YouTube Music toe te voegen aan Maps. Open Google Maps, selecteer je profielfoto rechts bovenin en ga naar ‘Instellingen’.

Scrol tot je ‘Navigatie-instellingen’ ziet en klik in dat menu op ‘Bedieningselementen voor media afspelen tonen’. Haal de schakelaar over en selecteer bij ‘Standaard media-app’ jouw favoriete muziek-app. Je kunt nu nummers kiezen, overslaan terugspoelen en meer via de Google Maps-app zelf. Zo luister en rijd je veilig!

Meer over Google Maps lezen?