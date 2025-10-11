Waarom rode wegen in Google Maps soms toch rustig zijn

Google Maps biedt actuele informatie over drukte op wegen en in winkels. Erg handig om te weten, maar soms klopt deze informatie toch niet helemaal. Hoe komt dat?

Google Maps vol rode wegen, maar toch rustig

Je gebruikt Google Maps niet alleen om een route te plannen of om de openingstijden van een bedrijf te vinden. In de app krijg je ook vaak informatie over hoe druk het ergens is. Als een weg een oranje kleur krijgt, dan is het daar drukker dan normaal. Is de weg rood, dan zelfs erg druk.

Ook bij locaties als winkels en restaurants worden actuele data gebruikt om te zien of het druk is. Google Maps geeft bij veelbezochte locaties aan op welk tijdstip het gemiddeld gezien druk is. Daarnaast wordt vermeld of het op dit moment drukker of rustiger is dan gemiddeld. Heb je pech? Dan staat er ‘op zijn drukst’ bij een locatie.

Toch klopt deze informatie niet altijd. Iedereen die in de auto Google Maps gebruikt, rijdt soms een oranje gemarkeerde weg in die praktisch leeg is. Ook bij winkels klopt de live informatie lang niet altijd. Daar is een logische reden voor.

Hoe weet Google deze informatie?

Google weet hoe druk het ergens is, door te kijken naar de mensen die hun smartphone bij zich dragen én Google-locatiegeschiedenis hebben ingeschakeld. Veel mensen hebben hun locatiegeschiedenis overigens ingeschakeld zonder dat ze dat weten. Maar geen nood: om de drukte te bepalen, wordt al die informatie anoniem verwerkt.

Hoewel er ook mensen zijn zonder smartphone of met hun locatiegeschiedenis uitgeschakeld, krijgt Google toch genoeg data binnen om een gedegen inschatting te maken. In het geval van winkels en restaurants laat Google de druktemomenten alleen zien als er genoeg mensen komen om een correcte inschatting te maken. Daardoor klopt die informatie vaker wel dan niet.

En toch klopt het soms niet

Maar omdat het om een schatting blijft gaan, kan de informatie dus ook niet kloppen. Zo kunnen er plots veel mensen zonder smartphone op een locatie zijn, die Google derhalve niet kan herkennen. Of juist gemiddeld gezien extra veel mensen die hun locatiegeschiedenis ingeschakeld hebben, die er normaal niet zouden zijn.

In het geval van oranje of rode wegen, is het ook goed mogelijk dat het enkele minuten geleden nog wel druk was, maar die drukte inmiddels is opgelost. Het duurt namelijk even tot Google Maps deze informatie bijwerkt.

De informatie over drukte op de weg of op een locatie klopt in ieder geval vaak genoeg wel om er daadwerkelijk iets aan te hebben. Zolang je maar begrijpt dat het gaat om een schatting gaat, is het niet zo raar als het niet altijd klopt.

Soms zal dat een verrassende meevaller zijn (oranje weg is toch niet zo druk), soms een vervelende verrassing (winkel zou leeg moeten zijn, maar is toch vol).

