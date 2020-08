Google heeft een update aangekondigd voor zijn kaartendienst, Google Maps. Daardoor zie je binnenkort kaarten met veel meer detail. Hoe dat precies werkt, lees je in dit artikel.

Google Maps-update: meer details op kaarten

Op de Google Blog is een update voor Google Maps aangekondigd. Daardoor zijn er nog meer details te zien op de kaarten en ook kleuren worden beter weergegeven. Om dit te kunnen bereiken, gebruikt Google de huidige satellietbeelden die al worden gemaakt voor Maps.

Wel wordt gebruikgemaakt van een nieuw algoritme, waardoor meer details zichtbaar worden. Dit algoritme analyseert de beelden en bepaalt zo wat erop te zien is. Vervolgens wordt die informatie gebruikt om een kaart te voorzien van betere grafische details.

Zo wordt onderscheid gemaakt tussen onder andere strand, water, bos en regio’s met veel bergen. Daarna wordt die info weer omgezet in de HSV-kleurruimte. Simpel gezegd betekent dit dat er gebruikgemaakt wordt van meerdere tinten en kleuren. Daarbij gaat het om kaarten voor de hele wereld, aldus Google.

Als voorbeeld noemt Google een dichtbegroeid bos, wat er op Maps donkergroen uitziet, terwijl een gebied met alleen wat struiken in een lichtere tint wordt weergegeven. Ook zijn enkele voorbeeldafbeeldingen op de blog geplaatst, waardoor je direct verschil kunt zien tussen de detaillering van de kaarten. Tot slot noemt de zoekgigant dat inzoomen wel nodig is om deze details goed te kunnen zien. De update rolt vanaf later deze week uit voor Maps-gebruikers.

Ook op straatniveau details aangepakt

Google is ook bezig om op straatniveau details te verbeteren. Daarbij gaat het eerst om enkele grote plaatsen zoals New York en Londen. Daarbij kun je als gebruiker inzoomen om bijvoorbeeld het type bestrating te zien of checken waar de stoep nou echt ligt. Ook voor oversteekplaatsen is dit bijvoorbeeld handig.

De kaartengigant noemt dat dit niveau van details de ‘komende maanden wordt doorgevoerd’ in Maps. Later moeten meer steden worden voorzien van deze details, maar welke dat precies zijn, is nog onbekend.

