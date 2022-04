Google Maps toont binnenkort stoplichten, stopborden en andere snufjes

Google Maps is een handige app die we allemaal regelmatig gebruiken. Google weet dit en voegt geregeld nieuwe functies toe. Deze features komen in de nabije toekomst naar de populaire navigatie-app.

Stoplichten en tolwegen: dit is nieuw in Google Maps

Google Maps krijgt binnenkort een flinke update met allerlei nieuwe features. De app maakt het op die manier weer prettiger om achter het stuur te kruipen. Maps geeft je straks namelijk allerlei informatie die nu nog niet in de app beschikbaar is. Zo krijg je de optie om tolwegen te omzeilen. Rijd je juist wél via een tolweg? Dan krijg je de tolprijzen te zien. Dat geldt nu nog enkel voor zo’n 2000 tolwegen in de Verenigde Staten, India, Japan en Indonesië, maar we verwachten dat hier snel nieuwe landen en wegen bij komen.

Om het rijden op onbekende wegen prettiger te maken, komt Google met ‘rijke details’ in de kaarten-app. Denk hierbij aan stoplichten, stopborden en contouren van gebouwen die langs de weg staan. In bepaalde steden toont Maps voortaan de vorm, breedte en middenbermen van wegen. Zo ziet de bestuurder straks veel makkelijker waar hij of zij zich bevindt. Ook voorkomen de gedetailleerde kaarten wellicht kleine ergernissen, zoals het missen van een afslag. Bestuurders zijn immers beter op de hoogte van hun omgeving.

Gebruik je een iPhone? Google Maps voor iOS krijgt er nieuwe widget bij, waaronder een handige gepinde-reizen-widget. Hiermee zie je bijvoorbeeld snel voorspelde aankomsttijden, vertrektijden van het OV en vooraf uitgestippelde routes. Ook wordt Google Maps dieper geïntegreerd in Apples Spotlight, waardoor Siri veel meer opdrachten binnen de app kan uitvoeren.

De nieuwste Google Maps-update rolt de komende maanden uit naar ‘een aantal landen’. We vrezen dat Nederland hier nog niet bij hoort, maar dat mag de pret niet drukken. Uiteindelijk kunnen we ongetwijfeld ook in Nederland van de nieuwe gedetailleerde kaarten genieten. Het is dus enkel afwachten voordat ook wij stoplichten en middenbermen in Google Maps zien.

Google Maps is niet voor niks een van de bekendste navigatie-apps ter wereld. De dienst barst van de functies, waardoor jij gemakkelijk van A naar B komt. Uitgebreide kaarten wijzen je de weg – of je nu met de auto, fiets, het OV of lopend op pad gaat. Google voegt regelmatig nieuwe functies toe, die het navigeren nóg makkelijker maken.

