Heb je een elektrische auto en navigeer je met Google Maps? Een update voor Googles navigatie-app maakt het makkelijker om lange reizen te plannen door rekening te houden met de laadtijden van meerdere laadstations.

Lees verder na de advertentie.

De nieuwe versie rolt uit naar auto’s die de Google Maps-app ingebouwd hebben, zoals de Polestar 2 en XC40 van Volvo. De grootste toevoeging is dat de navigatie-app voortaan rekening houdt met de laadtijden van laadstations onderweg. De functie komt met name van pas op het moment dat je een forse rit voor de boeg hebt.

Google gebruikt algoritmen in combinatie met kunstmatige intelligentie om te berekenen waar en wanneer jij onderweg het best kunt bijladen. In sommige situaties is het bijvoorbeeld efficiënter om de accu van je auto niet compleet op te laden, maar bijvoorbeeld slechts voor de helft. Je kunt het overige laadstation namelijk binnen de reikwijdte van je halfvolle accu bereiken.

Favoriete laadstation aanwijzen

Maps doet tijdens het plannen van een route automatisch suggesties. Uiteraard kun je hier wel wijzigingen in aanbrengen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een favoriet laadstation aan te wijzen, waar ze bijvoorbeeld fijne voorzieningen en/of snelle oplaadtijden hebben. Vervolgens houdt Google Maps rekening met je voorkeuren.

Tot slot gaat Google Maps in twaalf Europese landen tonen op welke manieren je bij laadstations kunt afrekenen. Jammer genoeg geeft men niet aan of Nederland bij deze groep hoort. De update voor Google Maps rolt per direct uit voor auto’s met de ingebouwde versie van de navigatie-app.

Nieuw maandthema: Android Auto

Februari is begonnen en dat betekent dat Android Planet start met het tweede maandthema van 2021. Deze maand duiken we in de wereld van Android Auto. Wat kun je er mee? Welke functies moeten nog toegevoegd worden? Ook staan we alvast stil bij diens opvolger: Android Automotive.

Onze redactie heeft al een hoop artikelideeën staan, maar we horen ook graag van jullie. Wat wil jij nog weten over Android Auto? Suggesties kun je in de reacties onder dit bericht achterlaten, of door een mail te sturen naar redactie@androidplanet.nl. Natuurlijk kun je ons ook gewoon via Facebook of Instagram een berichtje sturen. Tot slot zijn onze redacteuren ook actief op Twitter, dus stuur ze daar gerust een berichtje;

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter