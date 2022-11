Live View, slim je auto laden en meer: dit is nieuw in Google Maps

Google heeft haar navigatie-app Maps weer verder uitgebreid. Onder meer met augmented reality-informatie, details over oplaadpunten en betere bereikbaarheid. We lopen alle updates voor je langs.

Google Maps heeft nieuwe functies: dit zijn ze

Google heeft een drietal updates toegevoegd aan Maps. De techgigant kondigde de nieuwe functies eerder al aan en rolt ze nu uit voor gebruikers over de hele wereld. De update voorziet je van extra informatie bij meerdere thema’s. We hebben ze in dit artikel voor je op een rijtje gezet.

1. Zoeken met Google Maps Live View

Allereerst is Live View uitgebreid. Met Live View schakel je je camera in om navigatie te volgen. De digitale route wordt dan geprojecteerd in de echte wereld, ook wel AR (augmented reality) genoemd. Live View is al in meerdere grote steden in Nederland te gebruiken.

Met de nieuwste update kun je ook zoeken met Live View. Dat houdt in dat je naast navigatie ook in je omgeving kunt rondkijken. Zo zie je precies welke winkel, pinautomaat of restaurant zich ergens bevindt. Handig als kaartlezen niet je sterkste punt is. Op dit moment is zoeken met Live View enkel in een paar grote wereldsteden beschikbaar. De dichtstbijzijnde voor ons is Parijs.

2. Meer informatie over elektrische laadpalen

Heb of gebruik jij een elektrische auto? Dan is het handig om gemakkelijk te kunnen laden. Afhankelijk van waar je werkt of woont, is het vinden van een snelle lader niet altijd even simpel. Om het aanbod van laadpalen uitgebreider weer te geven, heeft Google meer informatie toegevoegd aan Maps.

Naast dat je kunt zien welk type laadpaal er aanwezig is en of deze bezet is, kun je nu ook meer filters toepassen. Zo zie je bijvoorbeeld enkel de snelste laadpalen of krijg je alleen laadopties die werken met de stekker van jouw auto. De nieuwe filters zijn nu beschikbaar voor alle Google Maps-gebruikers in Nederland.

3. Toegankelijkheid voor rolstoelen

Voordat je ergens naartoe gaat, is het handig om te weten of je hier wel makkelijk binnenkomt. Gebruik jij, een familielid of vriend bijvoorbeeld een rolstoel, dan is dit niet zo vanzelfsprekend. Met de nieuwste update zie je in no-time of een bedrijf rolstoelvriendelijk is of niet.

Nadat je in de instellingen van Google Maps ‘toegankelijke plaatsten’ aanzet, verschijnt er namelijk een icoontje bij bedrijven. Is deze gekleurd, dan kun je zonder zorgen op bezoek. Staat er een streep doorheen, dan is het niet optimaal voor rolstoelgebruikers. Daarnaast is deze functie natuurlijk ook handig als je op pad gaat met een kinderwachten, koffers of bolderkar.

Ga jij slim zoeken tijdens je volgende citytrip in Parijs of pas je de nieuw filters toe voor jou elektrische auto? Laat het ons weten in de reacties. Meer weten over Google? Houd dan Android Planet in de gaten voor de laatste nieuwtjes, tips en reviews.

