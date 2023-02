4 manieren waarop Google Maps beter wordt

Google werkt hard aan Maps, om de kaarten-app verder te verbeteren. Deze vernieuwingen zijn recent toegevoegd en nog op komst.

Deze Google Maps vernieuwingen zijn op komst (en er nu al)

Google lijkt het gaspedaal ingedrukt te hebben als het gaat om het vernieuwen van Google Maps. Mogelijk omdat Apple in de afgelopen jaren een inhaalslag heeft gemaakt, waardoor de Apple Kaarten-app voor iPhones steeds meer gebruikers trekt. Gelukkig profiteer je op Android ook van alle verbeteringen die Google doorvoert. We zetten ze voor je op een rij.

1. Immersive View in Amsterdam

Immersive View komt naar Amsterdam, waardoor je met Google Maps op een unieke manier de stad digitaal kunt bezoeken voordat je er zelf heen gaat. Je kunt bijvoorbeeld het Rijksmuseum in 3d bekijken. Deze weergave verandert met de weersomstandigheden mee. Dus je kunt ook zien hoe het Rijksmuseum er 3 uur ‘s middags uitziet als het het regent, terwijl je nog ‘s ochtends in bed ligt.

Google gebruikt voor Immersive View een combinatie van alle Street View-beelden, luchtfoto’s en uiteraard een flinke dosis kunstmatige intelligentie om een 3d-versie van de wereld te maken. Dat gebeurt stad voor stad. De functie werkt al in onder andere Londen, New York en Tokyo.

Dat gaat verder dan alleen de buitenkant van gebouwen, want je kunt bij veel restaurants ook binnen een kijkje nemen. Je zoomt zo van bovenaf in naar straatniveau tot de binnenkant van een restaurant.

2. Navigeren met een elektrische auto

Mensen die rijden in een elektrische auto hebben andere dingen nodig dan mensen die nog op benzine rijden. Daar speelt Google op in met een reeks nieuwe functies voor auto’s met ingebouwde Maps.

Alleen de ingebouwde versie van Google Maps kan namelijk zien hoe het staat met de energieniveau van je auto. Dat heeft de app nodig, om vanaf nu suggesties te doen voor het beste moment om op te laden, gezien het verkeer en de verwachte energieconsumptie.

Tevens komt er een filter naar de app om snellaadpunten te vinden, zodat je vlot weer op de weg bent.

3. Beter de juiste richting op

We zijn allemaal wel eens de verkeerde kant op gelopen of gereden terwijl we Google Maps gebruikten, want je kijkt niet altijd naar het scherm van je smartphone. Dan moet je het toestel weer ontgrendelen om te zien waar je ook alweer bent.

Binnenkort rolt er daarom een nieuwe functie uit, waardoor je updates over je route krijgt op het vergrendelscherm. Daar staat dan hoe lang je nog onderweg bent en wanneer je moet afslaan.

4. Brandstofzuinig rijden (al beschikbaar)

Sinds kort helpt Google Maps je ook met zo zuinig mogelijk rijden. Start je een reis, dan kun je kiezen voor een brandstofzuinige route – ook al duurt het dan soms langer om je bestemming te bereiken. Deze route is gebaseerd op de motor in je auto: benzine, diesel, hybride of elektrisch.

Meestal wordt de meest energiezuinige route al automatisch gekozen, omdat de snelste route vaak ook de meest zuinige route is. Toch is dit zeker met de soms hoge brandstofprijzen een fijne functie om te hebben.

Google Maps-tips

Wist je al dat je ook incognito kunt navigeren? En dat je muziek kunt toevoegen aan de navigatie? Ook kun je makkelijk een route van Google Maps van je pc naar je smartphone sturen.