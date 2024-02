Google Maps toont nu ook het weer op elke locatie

Het is een functie waarvan je je afvraagt waarom hij nog niet bestond. Google Maps toont nu ook wat voor weer het is op de locatie die je opzoekt. Daarnaast kun je zien hoe het staat met de luchtkwaliteit.

Check snel het weer in Google Maps

Als je ergens naartoe gaat, wil je waarschijnlijk weten of het er regent. Google Maps maakt het nu gemakkelijker dan ooit om het weer te checken. Er is een nieuw icoontje toegevoegd onder de zoekbalk van de kaarten-app. Dat laat de temperatuur zien, eventuele neerslag en de windkracht.

Handig is dat deze informatie live wordt geüpdatet als je een andere locatie opzoekt. Wil je meer informatie? Door op het icoontje te klikken, zie je de verwachtingen voor de komende acht uur. Zo weet je dus direct of je een paraplu mee moet nemen.

Met deze toevoeging aan Google Maps heb je eigenlijk geen aparte weer-app meer nodig. De informatie is afkomstig van Weather.com, één van de populairste weerwebsites op het internet.

Een tof extraatje is dat je ook de luchtkwaliteit kunt opzoeken in Maps. Dat is handig als je snel benauwd bent. Vooral in de zomer kan smog het soms moeilijk maken om te ademen wanneer je last hebt van je luchtwegen.

Deze functies rollen vanaf nu uit naar alle gebruikers. Zie je het weericoontje nog niet? Dan kun je proberen om de app even af te sluiten en opnieuw te openen.

Meer over Google Maps

Google sleutelt voortdurend aan Maps. Recent voegde de zoekgigant bijvoorbeeld meer privacy-opties toe aan de app. Ook kun je op sommige locaties je route in 3D bekijken en steden ontdekken met behulp van augmented reality.

Op Android Planet geven we regelmatig tips voor het gebruik van Google Maps. Wist je bijvoorbeeld dat je zelfs in tunnels kunt navigeren met behulp van bluetooth?

