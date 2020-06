Google Meet wordt geïntegreerd in Gmail: videobellen vanuit je inbox

Google heeft updates aangekondigd waardoor Google Meet geïntegreerd wordt in Gmail. Hierdoor wordt Googles videobelservice zo ingebouwd dat je de afzonderlijke Meet-app niet meer nodig hebt.

Google Meet-integratie in Gmail

De eerste update zorgt ervoor dat je de videovergaderingen via Meet kunt bijwonen zonder de app te installeren. Als iemand je een link naar een Meet-videovergadering stuurt, kun je rechtstreeks vanuit je Gmail-app aan de vergadering deelnemen. Voorheen had je ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een videogesprek door op een link in Gmail te klikken, maar toen werd je nog doorverwezen naar de speciale Meet-app.

De tweede en grotere update zorgt ervoor dat de Gmail-app ook een nieuw Meet-tabblad onderaan het scherm krijgt. Op dit nieuwe tabblad staan al je aankomende Meet-vergaderingen uit je Google Agenda. Ook kun je vanuit dit tabblad een videovergadering starten, een link delen of een vergadering plannen met Google Agenda.

Het nieuwe Meet-tabblad wordt in de komende weken uitgerold. Als je zelf weinig videobelt of gewoon geen Meet-fan bent, kan je dit tabblad ook uitschakelen.

Om het Meet-tabblad uit te schakelen, volg je deze stappen:

Klik op de drie horizontale streepjes in de linker bovenhoek; Scrol omlaag en tik op Instellingen; Klik op je Gmail-adres; Scrol omlaag en schakel Meet uit.

Google Duo-update: 32 personen

Google heeft ook zijn Duo-groepsvergaderingsservice geüpdatet. Vanaf nu wordt het mogelijk om te videovergaderen in groepen van 32 personen. Google kondigde deze Duo-update in mei aan, maar de uitrol is pas nu van start gegaan. Het gaat hier wel om de webversie; in de app ligt het aantal lager.

