Vergaderen binnen Android Auto? Dat is nu een stuk makkelijker

Onderweg vergaderen wordt na een nieuwe update veel eenvoudiger. Google Meet is nu officieel geïntegreerd in Android Auto. Er zijn wel beperkingen om je niet te veel af te leiden. Zo kun je geen videobeelden bekijken.

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Google Meet nu beschikbaar in Android Auto

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het echt zover: je kunt Google Meet gebruiken binnen Android Auto. Dat betekent dat je heel eenvoudig deel kunt nemen aan vergaderingen als je onderweg bent. Het is natuurlijk ook mogelijk om de app te gebruiken om met iemand te bellen. Je zult de app de eerste keer even opnieuw op moeten starten voor hij werkt met Android Auto.

De interface is simpel gehouden om je niet te veel af te leiden in het verkeer. Er zijn twee tabbladen: eentje met geplande vergaderingen en eentje met meetings uit het verleden. Zo kun je iemand met wie je eerder contact had snel opnieuw oproepen.

Er zijn nog meer beperkingen in een poging de veiligheid te garanderen. Je zult bijvoorbeeld geen videobeelden zien van andere personen in de vergadering. Ook kunnen ze geen presentaties met je delen, is het onmogelijk om digitaal je hand op te steken en kun je niet deelnemen aan Q&A’s. Met andere woorden: Google Meet is in Android Auto vooral een audio-app, zodat je toch een soort van aanwezig bent tijdens een belangrijke meeting.

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Onderweg vergaderen een goed idee?

Google doet zoals altijd dus veel moeite om Android Auto wel handig, maar niet te afleidend te maken. Toch vragen we ons af of dat in dit geval gelukt is. Zelfs als er geen beelden zijn om je ogen van de weg af te lokken, slokt een vergadering met meerdere personen toch behoorlijk veel aandacht op. Je brein moet veel meer informatie verwerken dan wanneer je met één vriend of collega in gesprek bent aan de telefoon.

Wat denk jij: is Google Meet in de auto een goed idee of kun je onderweg beter niet vergaderen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!