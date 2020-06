Google’s videobeldienst Google Meet kan via nieuwe ruisonderdrukking beter ongewenste achtergrondgeluiden wegfilteren. Zo kun je rustiger videobellen. De update werd in april gepresenteerd en rolt nu uit naar alle gebruikers.

Ruisonderdrukking in Google Meet toegevoegd

Met Google Meet kun je gratis videobellen met vrienden, studenten en collega’s. Hartstikke handig, maar rustig bijpraten of geconcentreerd een presentatie volgen zit er vaak niet in. Nu we massaal thuiswerken, hoor je bij de een een blaffende hond, bij de ander spelende kinderen en weer een ander zit voortdurend met zijn balpen te klikken.

Google pakt die storende achtergrondgeluiden aan met nieuwe ruisonderdrukking, die via een software-update automatisch bij alle Google Meet-gebruikers geactiveerd wordt. G Suite Enterprise- en G Suite Enterprise for Education-klanten zijn als eerste aan de beurt, daarna volgen de gratis accounts.

Google zegt dat het vanwege de gefaseerde uitrol een paar weken kan duren voordat alle accounts de functie hebben. De ruisonderdrukking werkt in eerste instantie alleen via de Meet-website en komt ‘op een later moment’ beschikbaar in de Google Meet-apps voor Android en iOS.

Zo werkt het filteren en blokkeren van geluiden

Google heeft de ruisonderdrukking in anderhalf jaar ontwikkeld en kondigde de functie eind april aan. Een algoritme gebruikt kunstmatige intelligentie om achtergrondgeluiden te filteren en weet welke hij zoveel mogelijk moet blokkeren.

Het algoritme is door Google gevoed met geluiden van duizenden eigen vergaderingen. Google zegt de techniek te blijven verbeteren, maar hiervoor geen gebruik te maken van externe videovergaderingen.

De ruisonderdrukking werkt goed en praktisch zonder vertraging, blijkt uit een test van VentureBeat. Van klikkende pennen en krakende zakjes tot rinkelende glazen en muziekinstrumenten: je hoort het bijna niet meer. Volgens een Google-topman zijn ook de geluiden van huisdieren, lichte verbouwingen en stofzuigers veel zachter en daarom minder storend.

Google Meet ruisonderdrukking gebruiken

De ruisonderdrukking in Google Meet komt via een update in de software beschikbaar en staat standaard aan. Het wordt mogelijk om de functie uit te schakelen. Dit doe je via de instellingen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe je dit precies doet.

